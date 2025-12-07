Voici pourquoi certains laissent une balle de tennis dans leur jardin l'hiver - une astuce peu connue mais très utile

Cette astuce toute simple en apparence a été partagée par une association qui souligne son utilité.

Si vous apercevez une balle de tennis qui traîne dans le jardin de votre voisin, ce n'est pas forcément un jouet oublié à l'automne... mais bien un précieux geste pour le jardin. La saison froide s'installe doucement et il est plus que temps de penser à protéger notre petit coin de verdure.

Bâches sur les plantes fragiles, paillage, protection contre le gel... Les petits gestes du jardinier peuvent faire toute la différence pour aider la végétation à passer l'hiver. Mais il ne faut pas oublier nos amis les animaux ! Oiseaux, hérissons, écureuils et autres petites bêtes ont aussi besoin d'un coup de pouce pour affronter le froid et trouver de quoi se nourrir.

C'est là qu'intervient une recommandation étonnante de la RSPCA, la Société Royale pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux, basée au Royaume-Uni. Son conseil : laisser une balle de tennis ou de ping-pong à un endroit très particulier du jardin. L'astuce concernera tous ceux qui ont un bassin ou un point d'eau dans leur jardin. Mais même un abreuvoir peut faire l'affaire. Mieux, il n y a rien à faire d'autre que de laisser flotter une balle de tennis ou de ping-pong à la surface de l'eau du bassin, de l'étang ou de l'abreuvoir du jardin pendant la nuit. Pas besoin d'accessoire spécial, cette simple petite balle jaune fera l'affaire.

Quel est l'intérêt de ce geste anodin ? Tout simplement de permettre aux animaux d'accéder à un point d'eau non gelé. En effet, lorsque le mercure descend, même les petits plans d'eau peuvent geler en surface, empêchant ainsi la faune de s'abreuver. La balle, en bougeant légèrement au gré du vent, permet de briser la glace qui tente de se former. Mieux, le mouvement continu de la balle à la surface aide à oxygéner l'eau, améliorant sa qualité pour les animaux qui viennent y boire. Pour ceux qui placent une mangeoire à oiseaux et une large coupelle ou pot pour que les oiseaux puissent boire, une petite balle de ping-pong fera aussi très bien l'affaire.

Bien sûr, dans les grands étangs, la balle aura moins d'impact. Mais pour les petits bassins, les baignoires d'oiseaux et autres abreuvoirs, l'astuce fonctionne à merveille. Il suffit de laisser la balle la nuit. Si vous voulez vraiment attirer les petits animaux, même les plus méfiants, vous pourrez la retirer le matin pour qu'ils osent s'approcher de l'eau malgré la présence de cet intrus jaune vif ! Un geste tout simple en apparence, mais qui peut se révéler crucial pour la survie de la petite faune de nos jardins.

Alors cet hiver, entre deux ramassages de feuilles, parties de foot ou batailles de boules de neige, pensez à laisser quelques balles près de vos points d'eau. Vos amis à plumes et à poils vous en seront reconnaissants !