Ces 3 fleurs repoussent chaque printemps - elles peuvent fleurir pendant 40 ans

Si vous voulez un jardin fleuri pendant des années, sans trop d'entretien, voici 3 fleurs qui peuvent durer jusqu'à 40 ans.

Avec l'arrivée du printemps, de nombreux jardiniers cherchent des moyens d'embellir leurs jardins ou leur balcon avec de jolies fleurs. Mais bien qu'un beau jardin fleuri soit gratifiant, cela peut être un passe-temps coûteux, avec de nombreuses fleurs devant être remplacées et replantées année après année. Cela demande aussi beaucoup d'entretien.

Alors si vous souhaitez un beau jardin fleuri sans trop dépenser chaque année et sans trop faire d'effort, voici trois fleurs qu'il faut planter cette année et qui fleuriront printemps après printemps. Certaines fleurs vivaces sont capables de résister au temps et de refleurir pendant plusieurs décennies.

© DGFOTO - stock.adobe.com

Les pivoines font parties des fleurs préférées des Français. Avec des couleurs variées allant du blanc au rouge profond, c'est la fleur emblématique du printemps. Si la floraison des pivoines est courte, ces fleurs sont réputées pour leur longévité exceptionnelle. Une pivoine bien entretenue peut fleurir pendant plusieurs décennies, parfois même plus de 50 ans !

Vous pouvez planter des pivoines dès la fin de l'hiver ou le début du printemps. Il vous suffit simplement d'éviter le froid intense et les gelées. Les pivoines apprécient un sol bien drainé et une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Elles demandent peu d'entretien une fois établies, mais il est recommandé de ne pas les déplacer, car elles mettent du temps à s'adapter à un nouvel emplacement. En hiver, leur feuillage disparaît, mais elles renaissent chaque printemps avec un feuillage luxuriant suivi de fleurs spectaculaires.

Une autre fleur qui refleuri d'année en année : le géranium vivace. C'est une plante résistante qui revient fidèlement chaque année avec une abondance de fleurs. Contrairement aux géraniums annuels, les variétés vivaces peuvent fleurir pendant des décennies sans perdre en vigueur.

Les géraniums vivaces apprécient un sol bien drainé et une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Ils demandent peu d'entretien et tolèrent aussi bien la sécheresse que le froid. Une simple taille après la floraison permet de stimuler une nouvelle vague de fleurs et de prolonger leur floraison.

Enfin, l'hortensia est un arbuste à fleurs qui revient chaque printemps et peut fleurir pendant plusieurs décennies. Ses magnifiques fleurs en forme de boules ou en cônes varient en couleur selon le type de sol, allant du bleu au rose en passant par le blanc. Les hortensias préfèrent un sol riche, frais et bien drainé, ainsi qu'une exposition mi-ombragée. Un arrosage régulier et une taille légère après la floraison favorisent leur longévité et garantissent une floraison abondante chaque année.