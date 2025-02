Voici le geste à faire dès maintenant pour une pelouse verte et sans mousse au printemps

Ce produit est idéal pour éliminer la mousse dans la pelouse à la fin de l'hiver.

La fin de l'hiver est synonyme de retour au jardin, avec les premières tâches de jardinage à ne pas oublier pour avoir un jardin en bon état dès les premiers jours de beau temps. Garder la pelouse fraîche tout au long de l'hiver n'est pas toujours facile, et avoir une pelouse dense, verdoyante et sans mousse au printemps ne s'improvise pas. Dès maintenant, un geste clé s'impose pour garantir un gazon en pleine santé une fois les beaux jours revenus.

La mousse peut rendre l'entretien de votre pelouse difficile car elle nuit considérablement à la santé de l'herbe. Bien que l'engrais puisse aider à revitaliser votre pelouse, vous constaterez que la plupart ne fonctionneront pas parce que les températures du sol et de l'air sont trop froides. Il existe un traitement simple mais essentiel qui permet d'éliminer efficacement la mousse et de renforcer la croissance des brins d'herbe : l'application du sulfate de fer.

© schulzie - stock.adobe.com

Avec le temps, la mousse envahit la pelouse en raison de l'humidité, du manque de nutriments et d'un sol trop acide. Cette invasion empêche l'herbe de bien pousser et affaiblit le gazon, lui donnant un aspect terne et irrégulier. Le sulfate de fer est excellent pour le gazon, qu'il s'agisse de verdir en été, de protéger en hiver ou de tuer la mousse au printemps. Il agit en desséchant la mousse, qui noircit et meurt rapidement, permettant ainsi à l'herbe de mieux s'épanouir.

Les jardiniers peuvent se procurer du sulfate de fer dans de nombreux magasins comme Truffaut, Jardiland ou Castorama, ou en en ligne pour moins de dix euros. L'idéal est de traiter la pelouse en fin d'hiver ou en automne, lorsque la mousse est la plus active. Voici les étapes clés pour une application réussie.

Choisissez un jour sec mais non ensoleillé pour éviter l'évaporation rapide du produit. Diluez le sulfate de fer avec de l'eau (pour les quantités, référez-vous aux instructions du fabricant). Arrosez avec un arrosoir pour les petites surfaces ou pulvérisez uniformément sur la pelouse, en insistant sur les zones les plus envahies. Attendez quelques jours : la mousse va noircir et se dessécher progressivement. Ratissez la mousse morte pour permettre à l'herbe de respirer et favoriser sa régénération. Laissez à votre pelouse le temps d'absorber le composé et évitez de marcher dessus pendant quelques semaines.

Le sulfate de fer est plus efficace lorsqu'il est appliqué dans des conditions sèches et sans vent. Un arrosage léger accélérera l'absorption dans le sol, mais vous pouvez également épandre directement la poudre lorsque la pluie est prévue, mais attention, évitez pluie torrentielle pour que le sulfate de fer ne soit emporté.

Gardez également à l'esprit que le sulfate de fer peut laisser des taches rouille sur les revêtements de sol. Soyez prudent avec les pierres, le béton, le carrelage et le pavage, mais aussi à vos vêtements. Si du sulfate de fer tombe accidentellement sur une de ces surfaces, rincez immédiatement.