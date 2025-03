C'est la température à partir de laquelle il faut recommencer à tondre - le moment approche

Surveillez la température, elle joue un rôle important dans la première tonte de la pelouse. Voici le chiffre clé à connaître.

Avec l'arrivée des beaux jours, l'entretien du jardin redevient une priorité. Après plusieurs mois de repos, la pelouse reprend vie, et le moment de la première tonte approche à grand pas. Après l'hiver, il est important de savoir à quel moment exact reprendre la tonte de la pelouse pour garantir une herbe dense et en bonne santé. Mais attention, il ne faut pas s'y prendre trop tôt, ni trop tard ! La température joue un rôle clé dans cette décision, plus que le calendrier.

L'herbe commence à reprendre sa croissance lorsque les températures atteignent environ 10°C de façon constante. Cela signifie que tant que le thermomètre reste sous cette barre, la pelouse reste en dormance et ne pousse que très lentement. En général, ce seuil est atteint au début du printemps, vers mars ou avril, selon les régions.

© New Africa - stock.adobe.com

Si vous tondez trop tôt, vous risquez d'affaiblir la pelouse encore fragile après l'hiver. L'herbe a besoin de temps pour se fortifier et reconstituer ses réserves. En revanche, attendre trop longtemps peut favoriser le développement de mauvaises herbes et rendre la première coupe plus difficile.

Outre la température, il y a d'autres indices pour savoir si le moment est venu de tondre. Dès que l'herbe atteint 8 à 10 cm de hauteur, vous pouvez tondre, mais attention, il est conseillé de ne jamais couper plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe pour ne pas la stresser. Le sol ne doit être ni trop humide ni trop sec. Une tonte sur un sol détrempé peut provoquer des dégâts, tandis qu'un sol trop sec peut fragiliser la pelouse. Enfin, dès que les jours rallongent et que l'ensoleillement augmente, cela favorise la reprise de la croissance de l'herbe.

Maintenant que vous avez le meilleur moment pour la première tonte de l'année, voici quelques conseils pour bien la réussir et ne pas abîmer votre pelouse :

Aiguisez la lame de la tondeuse : une coupe nette favorise la cicatrisation rapide de l'herbe.

Tondez à une hauteur raisonnable : pour la première tonte, réglez la tondeuse sur une hauteur assez haute (environ 5 cm). Vous pourrez réduire progressivement lors des tontes suivantes.

Ne ramassez pas toutes les tontes : laissez une fine couche d'herbe coupée sur le sol peut nourrir le gazon.

Fertilisez légèrement après la première coupe, cela stimulera la repousse et renforcera l'herbe.



La première tonte de printemps est une étape clé pour garantir une belle pelouse tout au long de l'année. Attendre que la température atteigne 10°C de manière stable est essentiel pour éviter d'endommager l'herbe. Surveillez la hauteur de votre gazon et adaptez vos pratiques pour un entretien optimal. Il ne reste plus qu'à préparer votre tondeuse, le moment approche !