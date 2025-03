Cette plante empêche les mauvaises herbes dans le jardin, c'est le moment de la planter

Dites adieu aux mauvaises herbes dans le jardin en plantant cette fleur dès maintenant.

Les mauvaises herbes peuvent être un véritable cauchemar pour les jardiniers. Elles envahissent massifs, pelouses, bordures et allées, étouffent les plantes cultivées et demandent un entretien constant. Elles poussent même entre les dalles de terrasse. ​Bien souvent, on passe plus de temps à les arracher qu'à s'occuper de nos plantations. Avec l'arrivée du printemps elles vont proliférer de nouveau. Vous les enlevez, mais elles finissent toujours par repousser ! À croire qu'elles poussent mieux que les autres plantes. Et quand il s'agit de les éliminer, cela demande du temps, et souvent beaucoup d'efforts.

Les mauvaises herbes sont des plantes qui poussent spontanément dans les jardins, les potagers ou les cultures, sans y avoir été volontairement semées. Elles concurrencent les plantes cultivées en puisant l'eau, les nutriments et la lumière. Certaines sont envahissantes. Si on n'y prend pas garde, elles peuvent vite, en quelques semaines seulement, envahir votre extérieur. Plutôt que d'utiliser des herbicides chimiques ou d'utiliser la force de vos bras, il existe une solution naturelle et efficace : la plantation de certaines plantes couvrantes qui empêchent la prolifération des indésirables.

© Ilhan Balta - stock.adobe.com

Parmi elles, on trouve le Bergenia purpurascens, aussi appelé le bergénie pourpre. Cette plante vivace robuste possède un feuillage persistant et des fleurs en grappes roses qui forment un couvre-sol dense limitant naturellement la pousse des mauvaises herbes tout en embellissant votre jardin. Grâce à sa forme compacte et sa croissance rapide, elle constitue un excellent couvre-sol naturel, empêchant les mauvaises herbes de s'installer en privant le sol de lumière. Un autre avantage, c'est une plante qui ne demande pas d'entretien.

Le meilleur moment pour planter le Bergenia purpurascens est au printemps, dès le mois de mars, lorsque les températures sont douces et que le sol est encore humide. Choisissez le bon emplacement : il s'adapte à presque tous les sols, mais préfère un terrain bien drainé. Il peut être planté au soleil ou à mi-ombre. Préparez ensuite le sol : désherbez la zone, ameublissez la terre et ajoutez du compost si nécessaire. Creusez un trou d'environ 20 cm de profondeur, placez la plante et recouvrez-la de terre. Un arrosage régulier au début favorise l'enracinement, mais elle supporte bien la sécheresse une fois installé.

D'autres plantes sont également efficaces pour lutter contre les mauvaises herbes dans le jardin. On peut citer le Glandora prostrata (grémil à rameaux étalés), le Pachysandra, la pervenche (Vinca minor), le Manteau de Notre-Dame (Alchemilla mollis), le lierre grimpant (Hedera), le Rhododendron Bloombux, la Waldsteinia Ternata ou encore le Geranium cantabrigiense. En recouvrant le sol, toutes ces plantes vont empêcher les mauvaises herbes de s'installer en privant le sol de lumière.