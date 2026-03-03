Cette fleur est l'une des rares à fleurir toute l'année - elle est pourtant peu connue

Cette plante fleurit été comme hiver et demande très peu d'entretien.

Avoir un beau jardin fleuri toute l'année peut être un vrai défi pour les jardiniers. Bien souvent, en hiver, le jardin est bien moins coloré qu'au printemps ou en été. Et pourtant, il est tout à fait possible d'avoir un espace extérieur agréable et fleuri, même en hiver. Nous avons trouvé une plante qui devrait vous plaire. Elle résiste aussi bien bien au froid qu'à la sécheresse, elle a besoin de peu d'entretien, mais surtout, elle fleurit toute l'année !

Malgré cette caractéristique rare et précieuse et ses nombreux atouts, le lantana est encore peu connu du grand public. C'est un arbuste originaire des régions tropicales d'Amérique et d'Afrique qui ne passe pas inaperçu. Avec ses feuilles d'un vert intense et ses fleurs aux nuances vibrantes allant du jaune à l'orange, en passant par le rose et le violet, il offre un spectacle coloré toute l'année. Son principal atout réside dans sa capacité à produire des fleurs en permanence, quelles que soient les saisons.

© LIU YU SHAN - stock.adobe.com

Outre sa floraison continue, le lantana est aussi une plante robuste qui s'adapte à divers types de sols et résiste aussi bien à la sécheresse qu'aux températures extrêmes. Avec des besoins d'arrosage limités et un entretien minimal, il devient rapidement l'allié parfait des amoureux des plantes en quête d'efficacité et de simplicité.

En plus d'embellir les jardins, le lantana attire de nombreux pollinisateurs comme les papillons et les abeilles, contribuant ainsi à la biodiversité locale. Ses fleurs riches en nectar sont une source de nourriture précieuse pour ces insectes tout au long de l'année. Ses petites baies sont aussi une source de nourriture pour les oiseaux.

La lantana regorge de qualités pratiques qui en font un trésor précieux pour vos espaces extérieurs. Polyvalent, il s'adapte à n'importe quel espace, grand ou petit. En raison de sa croissance rapide, il peut être cultivé en massif, en pot ou en haie fleurie.

Cultivé en pot, il trouvera parfaitement sa place sur un balcon, tandis qu'en pleine terre il pourra former une haie dense ou recouvrir un mur grâce à sa croissance rapide. Ses couleurs vives et son adaptabilité surprennent même les jardiniers les plus expérimentés !

Si cette jolie plante possède de nombreuses qualités, il faut tout de même être prudent. En raison de sa croissance rapide, il est important de la surveiller pour éviter qu'elle ne prenne trop de place. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut rapidement étouffer les autres plantes voisines, en particulier dans les petits jardins. Une taille régulière limitera cette tendance tout en conservant son charme.

Quant au climat, bien que le lantana soit particulièrement résistant, certaines variétés ne supportent pas les périodes de fortes gelées. Dans les régions très froides, il est préférable d'opter pour une plantation en pot, afin de pouvoir la protéger facilement. Un autre point important est son amour pour le soleil. Une bonne exposition ensoleillée prolongera sa floraison et rehaussera ses couleurs vives !