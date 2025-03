La pelouse sera plus belle et plus verte en y déposant dès maintenant ce produit du placard, l'astuce ne coûte que quelques centimes

Le printemps est le moment idéal pour redonner vie à votre pelouse après un long hiver. Découvrez une astuce étonnante et économique utilisée par les jardiniers pour avoir une pelouse plus verte et plus fournie.

Les beaux jours reviennent enfin, le soleil pointe le bout de son nez et c'est le moment de profiter du jardin... Problème, votre pelouse sort aussi doucement de sa torpeur hivernale et elle a bien besoin d'un petit soin de printemps pour se régénérer. Oui, c'est le moment idéal de lui apporter les soins dont elle a besoin pour retrouver sa vigueur et sa belle couleur verte. Bonne nouvelle, pas besoin de dépenser des fortunes en produits coûteux, quelques gestes simples et peu onéreux peuvent faire toute la différence !

Avant de s'attaquer aux premières tontes de la pelouse, vous pouvez d'ores et déjà la fertiliser pour lui apporter des nutriments. Plutôt que d'acheter des engrais industriels, tournez-vous vers une solution naturelle et économique utilisée par des jardiniers confirmés. En matière de pelouse, les jardiniers britanniques sont des experts et savent utiliser un produit qu'ils connaissent bien : les sachets de thé !

Riches en nutriments essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium, les feuilles de thé constituent un fertilisant naturel très efficace. Elles améliorent la structure et la rétention d'eau du sol, créant ainsi des conditions de croissance optimales pour votre pelouse. Pour environ 45 centimes, le prix d'une boîte de sachets de thé, vous obtiendrez les mêmes bénéfices qu'avec un engrais coûteux. Vous pouvez même utiliser des sachets de thé déjà utilisés !

Si votre gazon présente des zones brunes à réparer, ces experts d'outre-Manche conseillent de recouvrir ces plaques de sachets de thé usagés et d'y planter de nouvelles graines de pelouse. Les nutriments du thé s'infiltreront dans la terre, permettant à l'herbe de repousser plus verte et en meilleure santé.

Cerise sur le gâteau, les sachets de thé, surtout ceux de thé noir, ont un pouvoir inhibiteur sur la prolifération des mauvaises herbes. Voilà une solution naturelle supplémentaire pour se débarrasser de ces indésirables qui envahissent pelouses et parterres. Ce petit geste facile et pas cher, sans utiliser de produit chimique sera votre meilleur allié pour obtenir une pelouse digne des plus beaux greens de golf ou des pelouses de football dès le printemps.