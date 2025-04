La fécule de maïs peut aussi servir à ça, ce mélange précis est très efficace dans le jardin

Cet ingrédient est l'un des meilleurs pour éliminer la mousse verte des pavés.

La mousse verte qui envahit les terrasses, les allées, les balcons, et même certaines façades est un problème courant, notamment dans les zones humides et ombragées. Inesthétique, la mousse peut aussi être dangereuse, se transformant en véritable patinoire, notamment sur des surfaces mouillées. Au lieu d'utiliser des produits chimiques pour éliminer cette mousse verte, qui sont souvent coûteux et peuvent nuire aux plantes et aux animaux, vous pouvez opter pour des remèdes maison, tout aussi efficaces, comme cette astuce de grand-mère à base de fécule de maïs. Mais encore faut-il connaître la recette !

Cet ingrédient, que l'on retrouve dans presque toutes les cuisines, peut faire des miracles. La fécule de maïs est principalement composée d'amidon, une substance qui absorbe l'humidité. Or, la mousse verte prospère dans des environnements humides et ombragés. En appliquant de la fécule de maïs sur les surfaces envahies, on prive progressivement la mousse de l'eau dont elle a besoin pour survivre, entraînant ainsi son dessèchement et sa disparition.

© VisualVault - stock.adobe.com

De plus, contrairement aux produits chimiques agressifs, la fécule de maïs ne présente aucun danger pour les plantes environnantes, les animaux domestiques ou les enfants qui pourraient entrer en contact avec la surface traitée. C'est une alternative sûre contrairement au vinaigre blanc. Souvent utilisé, ce dernier n'est pas recommandé dans le jardin car il peut polluer le sol et les eaux souterraines et avoir des effets négatifs sur les plantes et les animaux.

Il existe deux façons d'utiliser la fécule de maïs contre la mousse. La première nécessite un temps de pause, la deuxième de faire un mélange avec un autre produit. Voici les étapes à suivre pour la méthode 1 :

Nettoyer légèrement la surface avant de passer au grand nettoyage. Si possible, éliminez les grosses touffes de mousse avec une brosse ou un balai afin de faciliter l'action de la fécule.

Saupoudrer généreusement et uniformément la fécule de maïs sur les zones touchées par la mousse.

Laisser agir entre 24 et 48 heures pour permettre à la fécule d'absorber l'humidité et d'assécher la mousse.

Une fois la mousse desséchée, utilisez une brosse à poils durs ou un balai pour la retirer facilement.

Ensuite, rincez la surface avec un peu d'eau pour éliminer les résidus.

Pour éviter que la mousse ne revienne trop rapidement, veillez à améliorer l'exposition au soleil de la zone traitée et, si possible, à limiter l'accumulation d'humidité. Météo : le beau temps ne va pas durer, une perturbation se confirme à cette date Selon ce médecin du sommeil, voici "le premier critère qui doit pousser à consulter" en cas de réveils la nuit



L'autre méthode avec la fécule de maïs est tout aussi efficace. Pour cela, vous pouvez mélanger 150 grammes de carbonate de sodium et trois cuillères à soupe de fécule de maïs dans un demi-litre d'eau et le faire bouillir brièvement. Ensuite, vous pouvez nettoyer vos pavés avec ce mélange et un balai brosse.