Les hortensias vont disparaître : voici pourquoi il faut arrêter d'en planter dans les jardins

Les experts sont nombreux à recommander aux jardiniers d'arrêter de planter des hortensias, pourtant populaires dans les jardins français. Voici pourquoi et quelles alternatives privilégier.

Ses magnifiques boules florales blanches, roses ou bleues séduisent nombre de Français chaque année. L'hortensia est le chouchou des jardiniers depuis des générations et orne fièrement de nombreux jardins. Mais attention, un danger guette cette plante star de nos allées. Certains jardiniers perplexes constatent depuis quelques étés que leurs massifs d'hortensias souffrent, perdent leurs couleurs éclatantes et se fanent prématurément. Une épidémie ? En quelque sorte...

C'est en réalité la faute aux étés caniculaires à répétition. En 2022 déjà, des experts bretons avaient tiré la sonnette d'alarme à l'issue d'un été aux températures records car les hortensias ont besoin d'eau et craignent la sécheresse. "Avec les vagues de chaleur intenses, même en les arrosant abondamment, beaucoup ne s'en remettent pas", expliquait alors Marc Dupont, pépiniériste breton, interrogé par Ouest-France.

Il n'est pas le seul loin de là... En Angleterre et en Allemagne aussi, les experts recommandent de s'en passer, en particulier dans les régions aux étés chauds et secs. Outre-Rhin, Isabelle Van Groeningen de la jardinerie Königliche Gartenakademie à Berlin, explique même pourquoi il vaut mieux tout simplement arrêter d'en planter !

Depuis quelques années, cette experte constate que certaines plantes se portent de moins en moins bien à cause des températures élevées et des étés chauds et secs. Comme elle, des jardiniers ont trouvé des solutions.

Premier constat, il faut prendre en compte les différences régionales. "Je pense qu'au Schleswig-Holstein (une région côtière du nord-est de l'Allemagne) ce n'est pas encore si grave car l'humidité de l'air y est élevée. C'est différent à Berlin par exemple, où le climat est continental avec des étés très chauds et secs", explique Van Groeningen, interrogée par My Home-Book.

Les plantes "brûlent" tout simplement. "J'ai vu beaucoup d'hortensias 'Annabelle' aux fleurs petites, brunes et fripées, aux feuilles marron. On a beau arroser, on ne peut rien contre les fortes chaleurs. En tant que jardinier, c'est frustrant", déplore-t-elle. Quelles sont les alternatives ? Changer l'emplacement ne sert à rien non plus, explique l'experte : "Même à l'ombre, on ne peut rien faire contre l'air sec." Les planter à l'ombre d'un arbre ne sera pas une bonne idée selon elle. L'humidité libérée par les arbres à proximité ne sera pas suffisante d'autant que le sol y est souvent plus sec, les racines des arbres absorbant toute l'eau d'arrosage.

Plutôt que de s'acharner avec des hortensias qui dépérissent, mieux vaudrait donc créer des massifs mélangeant vivaces locales et plantes exotiques adaptées et moins gourmandes en eau et en soins. Eucalyptus ou céanothe figurent ainsi en bonne place des plantes tendance et résistantes. Si vous aimez particulièrement les hortensias, se tourner vers des variétés plus résistantes comme les hortensias paniculés ou à feuilles de chêne, qui semblent moins souffrir, peut aussi être une solution.