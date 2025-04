Cette plante est la plus efficace contre les moustiques cet été, il faut la planter dès maintenant

Si vous cherchez une solution facile pour profiter de vos soirées d'été sans être dérangé par les moustiques, ne cherchez plus : plantez cette plante dès maintenant. Votre peau et vos nuits vous diront merci !

Avec le retour des beaux jours, les terrasses s'animent, les fenêtres s'ouvrent, les salons de jardin et les barbecues sont sorties… et les moustiques font leur grand retour. Si leur bourdonnement et leurs piqûres gâchent trop souvent les soirées d'été et empêchent de dormir, il existe une astuce de grand-mère encore trop méconnue. Et pourtant, elle est vraiment simple : il suffit de planter dès le mois d'avril une plante sur le rebord des fenêtres, les balcons, les terrasses et dans les jardins. Cette plante a une odeur que les moustiques détestent. Ils vous laisseront tranquilles tout l'été !

Cette plante, souvent confondue avec le géranium classique, possède des propriétés répulsives bien connues contre les moustiques. Il s'agit du pélargonium, aussi connu sous le nom de "géranium citronnelle". En effet, certaines variétés de pélargonium dégagent une forte odeur citronnée, semblable à celle de la citronnelle, que les moustiques détestent.

© 123RF - yuliaff

Et même si les moustiques nous ont pas encore envahi, c'est maintenant qu'il faut y penser. Le printemps est la saison idéale pour planter le pélargonium. La terre commence à se réchauffer, les gelées sont terminées et la plante a tout l'été devant elle pour se développer et libérer pleinement ses arômes. En la plantant dès maintenant, vous assurez une floraison abondante et une efficacité optimale contre les insectes lorsque les températures grimperont. Vous pouvez la planter entre les mois d'avril et de mai et elle fleurira de mai à octobre.

Facile à entretenir, le pélargonium demande peu d'efforts : un arrosage modéré, un emplacement ensoleillé et un peu d'engrais tous les quinze jours suffisent à le maintenir en pleine forme. De plus, il offre de jolies fleurs colorées qui apportent une touche décorative aux espaces extérieurs. Et en plus, elle est économique : quelques plants suffisent pour couvrir une grande surface, et leur action répulsive dure toute la saison estivale.

Vous pouvez aussi planter d'autres plantes à côté pour renforcer le côté répulsif anti-moustiques :

La citronnelle : son odeur citronnée est un répulsif très puissant.

Le basilic citronné. Placez-le près des portes et fenêtres ou sur la table de jardin.

La lavande : elle décore, sent bon, et éloigne les moustiques et les mites. Bonus : attire les abeilles et les papillons.

La menthe poivrée. À noter : elle pousse vite et peut devenir envahissante, mieux vaut la cultiver en pot.