Un simple comprimé d'aspirine dans un vase : voici pourquoi cette astuce est très utilisée au printemps

Le printemps est de retour, et avec lui les bouquets colorés. Mais comment les faire durer plus longtemps ? Voici les secrets des fleuristes. Parmi les meilleures astuces de grand-mère, figure l'aspirine.

Le printemps marque le retour des fleurs colorées et des bouquets de fleurs coupées. Avec souvent un dilemme : comment les faire tenir un peu plus longtemps et profiter au mieux de son bouquet à la maison ? Les petites astuces de grand-mère sont nombreuses. Certaines sont efficaces, d'autres plus difficiles à réaliser ou à l'efficacité discutée. Qu'en disent les fleuristes ?

Les spécialistes de la livraison de fleurs comme le géant Interflora nous livrent quelques conseils essentiels. Les fleuristes insistent d'abord sur une bonne hydratation : remplir le vase au moins à mi-hauteur des tiges avec une eau à température ambiante, en veillant à ce que les feuilles ne trempent pas pour éviter qu'elles ne pourrissent. Il faut aussi changer l'eau tous les jours ou deux pour limiter le développement de bactéries et moisissures.

L'exposition est un autre paramètre clé : il faut placer votre bouquet loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur qui dessèchent les fleurs. L'idéal est un emplacement lumineux mais frais. Le petit sachet nutritif souvent fourni par le fleuriste est aussi très utile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez piocher dans les astuces de grand-mère innombrables sur le sujet. L'une d'entre elles revient souvent : l'aspirine.

Elle est utilisée par les fleuristes amateurs et les ménagères depuis de nombreuses années. Elle peut être efficace mais attention au dosage ! Trop d'aspirine stresse les fleurs et produit l'effet inverse : il accélère leur déclin. Si vous voulez tester, mettez seulement un quart ou une moitié de comprimé. Un test comparatif du site Pots de fleurs and co classe d'ailleurs l'aspirine parmi les moins bonnes astuces, bien après la vodka ou le soda !

Oui, vous avez bien lu, la vodka ou le soda sont d'autres solutions selon ces experts ! La technique du soda repose en fait sur le sucre présent dans la boisson. Le dosage est délicat mais le sucre apporte des nutriments aux fleurs coupées alors que l'acidité de votre boisson gazeuse jouera sur le PH de l'eau. Plus surprenant, quelques gouttes de vodka auraient la faculté de ralentir la production d'éthylène, un gaz qui accélère le flétrissement.

Verdict : c'est finalement le froid qui remporte la palme selon de nombreux fleuristes ! Placer son bouquet au réfrigérateur la nuit permettrait de prolonger significativement sa fraîcheur, en ralentissant le métabolisme des fleurs. Selon Pots de fleurs and co, le bouquet avait l'air sain même au 10e jour, dont 3 jours après le test. Le soda arrivait en seconde position, loin, très loin devant l'aspirine...