Castorama arrête : ce produit utilisé par de nombreux jardiniers va bientôt disparaître de tous les magasins

Vous risquez d'être surpris lors de votre prochaine visite dans cette grande surface de bricolage, ce produit aura disparu des rayons.

C'est le printemps et les jardiniers amateurs comme professionnels s'affairent à préparer leurs espaces verts. Que vous ayez besoin d'une nouvelle plante, de graines à planter, de terreau pour rempoter vos plantes préférées ou faire des boutures, des jolis pot de fleurs, un nouvelle tondeuse... Le mois d'avril est la période idéale pour aller faire du shopping et flâner dans les allées des jardineries et des magasins de bricolage.

Parmi les produits les plus prisés à cette période : le terreau, et plus particulièrement la tourbe. Utilisée pour enrichir le sol, améliorer la rétention d'eau et favoriser la croissance des plantes, elle est depuis des décennies un incontournable des rayons jardinage. Mais vous pourriez être surpris de voir certains rayons vides dans l'une de vos enseignes de bricolage préférées en France, qui a décidé de retirer progressivement ce produit de ses étagères.

La raison est simple, l'utilisation de la tourbe est controversée. Cette décision, déjà amorcée en coulisses depuis plusieurs mois, s'inscrit dans une démarche environnementale forte. La tourbe, bien que bénéfique pour le jardin à court terme, est extraite des tourbières, des écosystèmes naturels fragiles et essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Elles stockent de grandes quantités de carbone, purifient l'eau et abritent une faune et une flore bien particulières.

Cependant, l'exploitation de la tourbe par l'industrie du jardinage, notamment pour la fabrication de terreaux, contribue à la détérioration des tourbières. Alors que la demande en terreaux pourrait augmenter de 415 % entre 2017 et 2050, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) recommande de renoncer à l'utilisation de la tourbe afin de protéger ces écosystèmes déjà fragiles.

Castorama s'engage ainsi à ne plus vendre de tourbe à moyen terme. Dès avril 2025, l'enseigne arrête "totalement ses approvisionnements en terreaux contenant de la tourbe, pour ses marques propres". Fin 2025, cette mesure concernera aussi les marques nationales vendues par le distributeur. Dès 2026, une fois les stocks épuisés, Castorama ne commercialisera plus aucun terreau contenant de la tourbe.

"Avec cette initiative, nous invitons nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires à repenser ensemble le jardinage de demain, pour un impact positif sur la biodiversité" se félicite Pascal Gil, Directeur général de Castorama. De nombreux jardiniers devront désormais se tourner vers d'autres solutions. Des alternatives plus durables existent dont le compost, la fibre de coco, ou encore les écorces broyées.