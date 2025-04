Des moisissures blanches sur la terre : ce remède va sauver vos plantes de ce nouveau danger

Il faut agir vite si vous les repérez. Heureusement, des solutions naturelles et efficaces existent pour s'en débarrasser et protéger dans la durée vos plantes.

Au printemps, on profite du soleil retrouvé pour prendre davantage soin de nos précieuses plantes qui sortent de l'hiver. Mais ce matin, patatras, vous remarquez de petites traces, parfois proches de la mousse, qui envahissent peu à peu le terreau et vos pots de plantes ! Cela arrive souvent à la sortie de l'hiver et au début du printemps. Rien de grave ? Pas si sûr...

La présence de ces traces blanches sur la terre n'est jamais bon signe. Cette petite mousse disgracieuse qui envahit peu à peu la surface du terreau est en réalité le résultat d'une moisissure. Il s'agit d'un champignon qui se nourrit de la matière organique en décomposition présente dans le sol. Son apparition est souvent liée à un excès d'humidité, un manque de lumière ou une mauvaise aération du pot.

C'est là que le danger guette : si elle n'est pas traitée rapidement, cette moisissure peut sérieusement affaiblir vos plantes et les rendre plus vulnérables aux maladies. Elle représente également un risque pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies respiratoires.

Pas de panique cependant, il est tout à fait possible de se débarrasser rapidement de cet indésirable envahisseur. La première étape consiste à retirer manuellement le maximum de mousse blanche visible à la surface du terreau, à l'aide d'une petite pelle ou même simplement avec les doigts. Cela permet de stopper la prolifération.

Ce n'est évidemment pas suffisant. Pour éradiquer cette moisissure plus en profondeur, il vous faudra un produit présent dans de nombreuses maisons : le bicarbonate de soude. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'utilisent dans la salle de bains par exemple : ce produit du quotidien, probablement déjà présent dans vos placards, est redoutable contre les moisissures.

Pour sauver votre plante, il suffit de mélanger deux cuillères à café de bicarbonate avec un litre d'eau dans un vaporisateur, puis de pulvériser généreusement la solution obtenue sur toute la surface du terreau affecté. Le pH élevé du bicarbonate va littéralement "tuer" la moisissure sans nuire à votre plante. Vous pouvez répéter l'opération à quelques jours d'intervalle si nécessaire, jusqu'à ce que toute trace de mousse blanche ait disparu.

Si vous n'avez pas de bicarbonate ou hésitez à l'utiliser, il existe une autre solution 100% naturelle. Il s'agit de la cannelle. Cette épice contient un composé chimique appelé cinnamaldéhyde. Celui-ci a des propriétés antifongiques reconnues. Saupoudrez-en une fine couche sur le terreau et laissez agir. Dans les cas les plus sévères, il vous faudra sans doute malgré tout passer par un rempotage complet. Retirez délicatement votre plante, nettoyez soigneusement le pot et remplissez-le d'un nouveau terreau de qualité. C'est l'occasion de donner un nouveau départ à votre plante avant l'été.

Pour éviter toute récidive, veillez à respecter quelques règles simples. Arrosez régulièrement mais sans excès, en laissant le sol sécher entre deux apports d'eau. Choisissez un emplacement lumineux, en fonction des besoins spécifiques de votre plante, bien sûr. N'hésitez pas à demander conseil à votre fleuriste.