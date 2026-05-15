Les bons jardiniers le savent, il ne faut surtout pas tondre au mois de mai

Pourquoi il ne faut surtout pas tondre au mois de mai ? Cette erreur a un gros impact sur votre jardin.

Oubliez le bruit de la tondeuse et l'odeur de l'herbe fraichement coupée pendant quelques semaines ! Le mois de mai est là et avec lui arrive "l'interdiction" de tondre la pelouse. Il en va de la santé de votre jardin et de notre environnement. Pourquoi est-ce vraiment important ?

Mai marque un moment clé pour la faune et la flore. Les premiers jours vraiment doux favorisent l'émergence des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, les papillons ou les bourdons. Ces espèces, essentielles à notre écosystème, ont besoin de fleurs sauvages pour se nourrir. Or, les pelouses tondues à ras sont souvent de vrais déserts : aucune fleur, aucun abri, aucune ressource pour les insectes. En laissant pousser l'herbe, on permet à des pissenlits, trèfles, pâquerettes et autres plantes de s'épanouir, autant de plantes précieuses pour les insectes.

L'interdiction n'a (encore ?) rien d'officiel mais depuis quelques années, le mouvement "Mai sans tondeuse" prend de l'ampleur, notamment en France. Les experts et les jardiniers sont d'accord sur les conséquences positives de ce geste. Eviter de tondre pendant un mois au printemps a un vrai impact sur la qualité du sol et de l'air. Les racines plus longues retiennent l'eau, limitent l'érosion et nourrissent les micro-organismes.

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Attention, cette initiative nécessite un minimum de stratégie pour ne pas abîmer votre jardin. En effet, "laisser pousser son herbe sans préparation peut affaiblir la pelouse, encourager la prolifération de mauvaises herbes invasives et attirer des nuisibles comme les tiques ou les moustiques" nous explique Sébastien Lassagne, jardinier expérimenté chez Travaux.com. Selon lui, la clé pour adopter le "Mai sans tondeuse" repose sur une stratégie "en trois temps : préparation, entretien, et récupération".

Voici les conseils du jardinier : commencez par délimiter les zones à laisser pousser, puis plantez les bonnes espèces pour attirer les pollinisateurs. Privilégiez par exemple la lavande, les violettes, le romarin ou certains dahlias, qui sont particulièrement appréciés des abeilles et insectes. Enfin, effectuez une dernière tonte courte. Pendant le mois de mai, surveillez la pousse des plantes invasives comme les orties, les chardons ou les rumex et retirez-les régulièrement.

Après le mois de mai, il est essentiel de restaurer votre jardin. "Une tonte trop brutale risque d'endommager la tondeuse, de stresser le gazon et de créer des zones clairsemées" nous informe le jardinier. Reprenez la tonte progressivement en réduisant la hauteur par étapes. Ramassez bien les résidus de coupe pour éviter d'étouffer l'herbe en dessous. Pensez aussi à éliminer les mauvaises herbes. Enfin, pas de panique si l'herbe jaunit, c'est tout a fait normal car la pelouse a été privée de lumière à sa base. Cela s'estompera avec le temps.