Ajoutez 3 cuillères de ce produit dans de l'eau - vos tomates seront plus grosses et plus goûteuses

Cette poudre est souvent oubliée dans les pratiques de jardinage. Pourtant, en ajoutant simplement 3 cuillères dans un litre d'eau, vous pouvez stimuler la croissance de vos tomates, et améliorer leur goût.

Cultiver des tomates n'est pas la chose la plus difficile dans un jardin, mais cela demande tout de même un peu d'attention. Quelques bases sont à connaître pour assurer une récolte vraiment abondante et savoureuse. Quelques astuces naturelles peuvent aussi faire la différence entre deux récoltes. Si l'emplacement est un facteur clé, un arrosage adéquat est tout aussi important.

Parmi les secrets de jardiniers expérimentés, il en existe un, à la fois simple, économique et redoutablement efficace : ajouter un produit dans l'eau d'arrosage. Les tomates aiment un substrat constamment légèrement humide, il est donc important que le sol ne se dessèche pas. Si vous oubliez de le faire, les semis ne mourront bien sûr pas immédiatement, mais seront fragilisés. Il vaut mieux ne prendre aucun risque et en prendre bien soin. N'oubliez pas d'adapter la fréquence d'arrosage aux conditions météorologiques. S'il pleut, regardez l'humidité du sol avant d'arroser ou non. Cependant, si le temps est chaud et que la météo des jours suivants est au beau fixe, vous devriez arroser tous les jours.

En plus de la fréquence d'arrosage, la façon dont vous arrosez est également importante. N'arrosez pas les feuilles ni les tomates elles-mêmes, car cela peut entraîner la pourriture ou augmenter le risque de maladie. Diriger le jet modéré directement dans le sol. Si vous pouvez la stocker facilement, l'eau de pluie est idéale. Si vous n'en avez pas en réserve, assurez-vous de ne pas utiliser d'eau trop froide.

De temps en temps (idéalement une fois tous les 7 à 10 jours, surtout en période de forte chaleur ou d'humidité), vous pouvez également utiliser une préparation maison avec de la levure dans l'eau d'arrosage. La levure est bien connue pour ses usages en cuisine, mais elle a aussi toute sa place au jardin. Lorsqu'elle est diluée dans l'eau , elle peut faire des merveilles sur les plants de tomates, à condition de l'utiliser correctement.

Ajoutez 3 cuillères à café dans un litre d'eau d'arrosage. Mélangez bien la préparation et utilisez-la pour arroser vos cultures. Grâce à cette préparation simple, vos tomates pousseront de manière exceptionnellement abondante et seront saines, grosses, bien rouges, et très goûteuses. Dernier petit conseil important à suivre, faites attention au dosage : une trop forte concentration pourrait dessécher les feuilles. Il est toujours préférable de commencer par une application légère, puis d'observer les réactions de vos plants.