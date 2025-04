Ce simple mélange de deux ingrédients est efficace, il élimine les limaces et les fourmis

Avant d'être envahi par les limaces et les fourmis, voici les deux ingrédients de la cuisine à mélanger pour faire un répulsif maison vraiment efficace.

Un matin, vous vous réveillez, vous allez dans votre jardin pour arroser vos plantations, voir ce qui a poussé dans le potager et arracher quelques mauvaises herbes, et là c'est la catastrophe ! Vos plantes et légumes ont été dévorés pendant la nuit et vous ne pouvez plus rien faire. Il est en effet difficile d'échapper aux petites bêtes dans le jardin et le potager quand les beaux jours arrivent. Quelle déception quand on s'aperçoit que tout notre travail est réduit à néant et que nos plantations sont fichues… Tant de temps gaspillé !

Mais bonne nouvelle, cela n'est pas une fatalité. Nous avons une astuce de grand-mère à vous partager qui éloignera à la fois les limaces et les fourmis de vos plantes et de votre potager. Il suffit de préparer un mélange avec deux ingrédients de cuisine et de le disperser un peu partout.

Ces ingrédients, vous les avez sûrement déjà dans vos placards, surtout si vous aimez cuisiner des gâteaux. Il s'agit tout simplement de la levure chimique et du sucre. La levure chimique ne sert pas seulement à cuisiner, elle peut aussi venir à votre rescousse dans le jardin. Il s'avère qu'elle possède des propriétés contre certains nuisibles dans le jardin. Les limaces et les fourmis par exemple l'évitent comme la peste.

© Simone - stock.adobe.com

Comment utiliser ces deux ingrédients ? Si les limaces sont peu nombreuses, vous pouvez tenter de saupoudrer uniquement de la levure chimique autour des plantes et cela devrait suffire pour éloigner limaces et fourmis. Mais si vous rencontrez des limaces particulièrement tenaces, mélangez de la levure chimique avec du sucre. Attention, cette méthode ne fonctionne que sur les limaces, elle peut avoir l'effet inverse sur les fourmis car elles aiment les goûts sucrés.

Si cette méthode a déjà fait ses preuves, attention tout de même à ne pas l'utiliser en excès dans le jardin. La levure chimique (qui contient également du bicarbonate de soude) a des propriétés qui abaissent le pH du sol, le rendant acide. Si vous constatez que vos plantes meurent et qu'il n'y a plus d'intrus sur elles, saupoudrez le tout de marc de café. Cela devrait résoudre la situation.

Pour les fourmis, si la levure n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, voici d'autres remèdes naturels efficaces.

La menthe ou la marjolaine : vous pouvez les utiliser pour créer une barrière autour des parterres de fleurs.

La lavande : non seulement elle fait fuir les fourmis, mais elle parfume également agréablement le jardin.

Le poivre noir fraichement moulu : les fourmis détestent l'odeur.

Toutes ces astuces masquent l'odeur des plantes que nous voulons protéger, comme si elles n'existaient pas pour les fourmis. Elles vont donc partir à la recherche d'autres sources de nourriture et laisseront vos plantes tranquilles.