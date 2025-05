Cet ingrédient de cuisine rend les orchidées encore plus belles - voici comment l'utiliser pour obtenir plus de fleurs

Si vous êtes amateur d'orchidées, voici un remède de grand-mère pour obtenir des fleurs plus belles et plus abondantes.

Les orchidées font parties de fleurs préférées des Français, mais peu savent bien les entretenir et les garder en bonne santé, et bien souvent, elles finissent à la poubelle. Pourtant, quelques remèdes maison peuvent suffire à obtenir de jolies fleurs abondantes pendant des années. Et bonne nouvelle, il s'avère que l'un des meilleurs engrais naturels pour faire fleurir les orchidées se trouve probablement déjà dans votre placard de cuisine.

Pour être en pleine forme, les plantes, dont les orchidées, ont besoin de recevoir un engrais contenant de l'azote, du potassium et du phosphore, car ce sont les nutriments essentiels dont elles ont besoin pour pousser. Mais, ce ne sont pas les seuls nutriments nécessaires aux orchidées. elles ont aussi besoin de magnésium, essentiel pour les aider à stocker de l'énergie et contribuer à améliorer la production de fleurs.

© flashpics - stock.adobe.com

S'il existe des engrais vendus dans le commerce, vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent pour avoir des belles orchidées. Mark Curran, jardinier et fondateur de Heavenly Orchids a confié que "l'eau de riz est un excellent engrais organique. Elle contient des traces d'azote, de phosphore, de magnésium et de potassium, ainsi que des amidons qui nourrissent les mycorhizes bénéfiques des racines". Il conseille d'arroser votre plante avec pendant la période de floraison. Voici la bonne méthode pour obtenir votre engrais à base d'eau de riz.

Vous pouvez au choix :

Faire tremper du riz dans de l'eau pendant 30 minutes ;

Ou utiliser l'eau de cuisson du riz refroidie.

Il faut ensuite filtrer l'eau du riz et la verser dans une bouteille, ou un bocal. Couvrez le contenant avec un chiffon pour laisser la préparation respirer et laissez-la fermenter pendant une semaine. Important : pendant la fermentation, la préparation doit être à l'abri de la lumière directe du soleil. La chaleur pourrait dégrader les nutriments bénéfiques de l'eau et cela lui donnerait une mauvaise odeur. Conservez-la plutôt dans un endroit sombre et frais, voire même au frigo.

Une semaine après, diluez la préparation avec de l'eau dans un vaporisateur. Vaporisez votre engrais maison directement à la base de vos orchidées et sur les feuilles. Pour la fréquence : une fois par mois pendant que la plante est en dormance, et tous les quinze jours quand elle est en période de croissance et de floraison.

Le résultat : grâce à cet engrais maison vraiment bon marché, vous obtiendrez des orchidées en pleine forme, des fleurs plus grandes et plus nombreuses.