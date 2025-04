Les pivoines fleuriront encore cet été - il suffit d'éviter cette erreur courante

En suivant ces quelques gestes simples et en évitant la fameuse erreur de plantation, vos pivoines pourront refleurir somptueusement été après été.

C'est la saison des pivoines ! Dans le jardin ou dans un vase, elles sont très appréciées pour leurs fleurs spectaculaires et leur doux parfum. Si elles font parties des fleurs préférées des Français, les pivoines demandent de la patience pour fleurir et nécessitent beaucoup de soins pour s'épanouir. Alors que les beaux jours sont là, ceux qui ont planté leur pivoines en automne sont ravis de commencer à les voir fleurir. Pour profiter d'une floraison plus longue et de fleurs en pleine santé chaque année, voici quelques conseils de jardiniers, mais surtout une erreur de plantation courante à éviter.

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez voir vos pivoines fleurir dans votre jardin jusqu'à cet été, et les printemps suivants. Le secret pour une floraison abondante réside souvent... sous la terre ! Beaucoup de jardiniers, même expérimentés, plantent leurs pivoines trop profondément. Or, les bourgeons (ou "yeux") situés sur la couronne de la plante ne doivent pas être enterrés à plus de 2 à 3 centimètres sous la surface du sol. Un enfouissement excessif empêche la plante de produire ses tiges florales. Résultat : une plante verte, mais peu ou pas de fleurs. Un conseil : si vos pivoines ont peu fleuri l'année dernière, il peut être utile de les déterrer et de les replanter à la bonne profondeur à l'automne.

© photo 5000 - stock.adobe.com

Les pivoines aiment le plein soleil. Elles ont besoin d'au moins six heures de lumière directe par jour pour fleurir pleinement. Il est donc essentiel de choisir le bon emplacement. Un emplacement légèrement ombragé l'après-midi peut convenir dans les régions très chaudes, mais l'ombre excessive limitera la floraison. Préférez aussi un sol bien drainé. Les pivoines détestent avoir les "pieds dans l'eau". Un sol lourd ou argileux doit être amendé avec du compost et du sable pour favoriser le drainage.

En sol trop humide, les racines risquent de pourrir, compromettant la floraison et la santé de la plante. L'erreur la plus courante constatée par de nombreux jardiniers est de placer les pivoines dans des coins ombragés ou de les arroser excessivement. Pour un résultat optimal, privilégiez un emplacement ensoleillé et dégagé, à l'abri des vents forts.

Vous pouvez aussi leur apporter de l'engrais. L'ajout de compost organique ou de fumier bien décomposé contribue à les nourrir au fil des saisons. Mais attention, fertilisez avec parcimonie, un excès d'azote dans les engrais favorise la croissance des feuilles au détriment des fleurs. Utilisez un engrais équilibré au début du printemps, juste avant que les bourgeons ne commencent à grossir, puis arrêtez toute fertilisation pendant l'été.

Un dernier conseil pour entretenir vos pivoines et les garder en fleurs longtemps est d'empêcher les parasites comme les pucerons ou les limaces de s'en nourrir. Une bonne idée est de planter à côté de vos pivoines de la lavande par exemple. les nuisibles n'aiment pas l'odeur et ne s'approcheront pas.