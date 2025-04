Un vrai signal d'alarme envoyé par votre plante : voici pourquoi les bouts des feuilles deviennent marron

Les plantes peuvent envoyer des signaux à prendre en sérieux. Un revient souvent au printemps : l'extrémité des feuilles deviennent marron.

Les plantes ne parlent pas mais elles savent envoyer des signaux pour nous alerter sur leur état de santé ! Qui n'a pas déjà constaté avec dépit les pointes des feuilles de leurs plantes d'intérieur brunir peu à peu ? C'est un phénomène courant, surtout au printemps. Ficus, Calathea, Dracaena... Aucune de nos plantes d'intérieur les plus répandues n'est épargnée. Et ce n'est pas parce que le phénomène est fréquent qu'il faut le négliger, bien au contraire. C'est même un vrai signal d'alarme.

Mais que cache ce symptôme ? Votre plante subit tout simplement un stress. Pas de panique, des solutions existent pour y remédier. Avant d'agir, il est toutefois essentiel d'identifier l'origine du problème.

La cause la plus fréquente (et aussi l'erreur la plus commune des apprentis jardiniers) concerne l'arrosage. Une feuille brune est très souvent synonyme d'un arrosage inadapté. De petites tâches peuvent alors apparaître sur les feuilles, notamment aux pointes. Trop d'eau comme pas assez peut déclencher ce phénomène.

Dans les deux cas, les feuilles trinquent et leurs pointes brunissent. Comment savoir si votre plante est trop ou pas assez arrosée ? Un simple geste suffit. On vérifiera l'humidité de la terre avant d'arroser en enfonçant un doigt à quelques centimètres de profondeur. Si la terre est sèche, c'est que votre plante manque d'eau. A l'inverse, on évitera de laisser de l'eau stagner dans les soucoupes pour ne pas noyer les racines.

Un air trop sec est aussi à surveiller. Avec le chauffage puis les premières chaleurs, l'humidité ambiante chute. Pour y remédier, on peut placer un humidificateur près des plantes, les regrouper pour créer un microclimat ou déposer les pots sur des soucoupes remplies de galets humides. Autre solution, vaporiser un peu d'eau sur les feuilles des plantes qui le supportent.

Citons également un excès de minéraux dans l'eau d'arrosage. C'est particulièrement le cas si vous utilisez comme tout le monde ou presque l'eau du robinet. Celle-ci contient du chlore et des minéraux qui s'accumulent dans la terre et brûlent les racines si on ne rince pas régulièrement le terreau. Si vous voyez que votre plante souffre, essayez de l'arroser quelques temps avec de l'eau déminéralisée.

Dernière raison non négligeable au printemps, une mauvaise exposition. Oui, la lumière est essentielle à la bonne forme de vos plantes mais une exposition directe au soleil peut avoir un vrai effet en "brûlant" la plante. Les extrémités des feuilles sont les plus fragiles et peuvent rapidement brunir dans ce cas.

Dans cette situation, votre plante vous dit simplement : attention aux coups de soleil ! Pas de crème solaire mais un régime de choc en l'éloignant un peu des fenêtres les plus exposées tout en lui gardant une place à l'abri des courants d'air et des variations de température. Une fois mis tous ces conseils en application, il ne vous reste qu'à surveiller de près votre plante. N'hésitez pas à couper les feuilles les plus touchées pour lui redonner de l'éclat.