La date approche : ces 72 heures peuvent détruire votre jardin

Attention, surveillez cette date pour votre jardin ! Voici quelques gestes simples qui peuvent limiter les dégâts et sauver vos plantations.

Dès le début du printemps, les jardiniers s'activent au jardin. Tailler les haies, tondre la pelouse, planter les fleurs, commencer le potager... Si certains se lancent dès le début de la saison, d'autres guettent avec une certaine appréhension cette période. Si les dictons anciens semblent venir d'un autre temps, la vigilance reste de mise : ces 72 heures critiques peuvent véritablement anéantir des semaines de travail au jardin. Cette période est appelée les "Saints de glace", où, selon la croyance populaire, les dernières gelées tardives peuvent encore frapper.

Mais d'où vient cette croyance ? Les Saints de glace correspondent aux fêtes de Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais. Dans la tradition rurale européenne, ces trois jours marquaient une rupture climatique, souvent synonyme de gelées imprévues, même après un printemps déjà bien installé comme cette année. Quand tombent ces trois dates ?

Les dates sont immuables puisqu'elles correspondent à celle des saints du calendrier grégorien. Saint Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai) et Saint Servais (13 mai) sont donc à surveiller et sont trois cases à cocher au calendrier pour tous les jardiniers.

Cette croyance est-t-elle vraiment justifiée ? Elle trouve en tout cas un certain écho dans les statistiques : des chutes brutales de température en mai sont bien documentées, causées par des flux d'air froid venant du nord ou de l'est. Ces gelées tardives peuvent être fatales pour les jeunes plants de légumes, les fleurs précoces ou les arbres fruitiers en floraison.

Après la douceur d'avril, de nombreux jardiniers ont déjà repiqué tomates, courgettes ou basilic. Malheureusement, ces plantes ne supportent pas le moindre gel. Même un bref passage sous les 0°C peut noircir les feuilles, tuer les jeunes pousses et compromettre toute la récolte. Les arbres fruitiers, notamment les cerisiers, pommiers ou abricotiers, peuvent aussi subir de lourdes pertes si les fleurs ou les jeunes fruits gèlent. C'est toute une saison de fruits qui peut disparaître en une seule nuit froide.

Heureusement, quelques gestes simples peuvent limiter les dégâts et sauver votre jardin d'éventuelles gelées tardives au mois de mai. Surveillez bien la météo. Couvrez les plantes sensibles avec un voile d'hivernage ou un tissu léger dès que les températures chutent. Pour les plantations en pot, rentrer les plantes ou les regrouper contre un mur exposé plein sud peut faire la différence. Évitez de repiquer les plantes les plus fragiles avant le 15 mai, voire plus tard selon votre région. En cas de doute, écoutez la météo locale au jour le jour : c'est votre meilleure alliée en cette période.

Attention toutefois, les Saints de glace ne sont pas une garantie de gel, ni une date magique. Avec le changement climatique, les tendances se décalent : certains printemps sont plus chauds, d'autres plus instables. Prudence donc, mieux vaut patienter quelques jours de plus et prendre quelques mesures que de voir son jardin détruit en une nuit.