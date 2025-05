Gardez toujours votre marc de café, voici les plantes qui l'adorent

Le marc de café est un engrais efficace et peu coûteux pour de nombreuses plantes. Voici comment bien l'utiliser.

Vous buvez du café tous les matins et jetez systématiquement votre marc de café à la poubelle ? Arrêtez tout ! Ce déchet peut en réalité être un trésor pour de nombreuses plantes... mais pas toutes ! Il contient des nutriments précieux, dont l'azote, le phosphore et le potassium, trois éléments essentiels à la croissance des plantes. Il contient également des oligo-éléments comme le magnésium et le cuivre. En se décomposant, il enrichit le sol et stimule l'activité biologique, notamment celle des vers de terre, précieux auxiliaires du sol. Mais ce n'est pas tout, il permet aussi d'éloigner des nuisibles de vos plantes préférées.

Mais attention, il est essentiel de l'utiliser à bon escient, et pas sur toutes les plantes. Celles qui n'aiment pas les sols acides ne doivent pas être fertilisées avec celui-ci. Le bon choix est crucial. Voici quelques plantes qui apprécient particulièrement ce type d'amendement naturel.

© GamePixel - stock.adobe.com

Pour les rosiers, le marc de café favorise une floraison généreuse et renforce la résistance aux maladies. Pour les hortensias, son acidité légère intensifie la couleur bleue des fleurs, en particulier dans les sols calcaires. Pour vos plans de tomates, un peu de marc mélangé à la terre améliore la croissance et éloigne certains nuisibles comme les limaces, mais attention, à utiliser en petites doses, un excès n'est pas bon pour elles. Les fraisiers l'aiment aussi, ils profitent de l'enrichissement du sol et produisent des fruits plus savoureux. Aussi certaines plantes vertes d'intérieur, comme le ficus ou le monstera, bénéficient d'un coup de boost lorsqu'on leur ajoute du marc en petite quantité.

Parmi les autres plantes, fruits et légumes qui l'adorent, on retrouve :

Les rhododendrons

Les pivoines

Les camélias

Les brocolis

Les haricots

Les myrtilles

Les courgettes

La chicorée

Les pommes de terre

Les concombres

Les aubergines

Les laitues, etc.

En plus de nourrir vos plantes, le marc de café peut faire fuir certains nuisibles. Fourmis, pucerons, limaces et même les chats sont souvent incommodés par son odeur. Vous pouvez en saupoudrer autour de vos plantations sensibles pour les protéger naturellement.

Un dernier conseil, le marc de café ne s'utilise pas n'importe comment. Trop acide ou en trop grande quantité, il peut devenir contre-productif. Voici comment procéder. Laissez toujours sécher le marc de café avant de l'utiliser pour éviter le développement de moisissures. Mélangez-le à la terre ou à votre compost, et ne le déposez jamais en couche épaisse à la surface. Enfin, utilisez-le avec parcimonie : une à deux cuillères à soupe par plante suffisent amplement. Ne l'utilisez pas toute l'année. L'engrais à base de marc de café peut être appliqué jusqu'à quatre fois par an. Les besoins exacts dépendent de la plante en question.