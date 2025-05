Saints de Glace : des risques pour vos plantes ? Méfiance, la météo est trompeuse

Les célèbres Saints de Glace, ces trois jours redoutés par les jardiniers, approchent à grands pas. Mais alors que les températures printanières semblent s'installer, faut-il vraiment craindre des gelées tardives cette année ?

Chaque année, la période correspondant aux "Saints de Glace" est redoutée des jardiniers. Selon la croyance populaire, ces trois jours sont propices aux gelées tardives, ce qui menace les cultures. Cette tradition trouve son origine dans le calendrier grégorien. Les fêtes de Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais étaient synonymes de rupture climatique avant l'entrée dans la saison chaude. Elles sont associées à de nombreux dictons. Sont-ils avérés ?

Si les relevés météorologiques confirment que des chutes de température en mai ne sont pas rares, la tendance semble évoluer avec le changement climatique. Les épisodes de gel tardif se font plus rares et moins intenses ces dernières saisons.

Cette année encore, Météo France se veut rassurant pour ces 11, 12 et 13 mai, jours "officiels" des Saints de Glace. Au vu de la douceur installée sur l'ensemble du pays , aucun risque de gel n'est annoncé, avec des températures minimales entre 9 et 15°C sur l'ensemble de l'Hexagone. Un pic de douceur est même attendu jusqu'à la fin de semaine, lié à un flux de sud. De quoi ravir les jardiniers impatients de commencer les plantations...

Mais ne criez pas victoire trop vite ! Les spécialistes rappellent que des gelées peuvent encore survenir jusqu'à fin mai, voire début juin dans certaines régions. Une nuit claire, de pleine lune et sans vent peut suffire à faire plonger le mercure. Les régions de montagne et les vallées sont particulièrement exposées.

Une étude menée par Météo France sur 130 stations en plaine sur plus de 70 ans montre d'ailleurs que dans deux tiers des cas, la dernière période de froid de l'année a lieu après les Saints de Glace. Même si une tendance à la baisse des gelées tardives se dessine, notamment depuis les années 90, il n'est ainsi pas rare d'observer des températures négatives jusqu'à fin mai, voire début juin. En 2013 par exemple, le mois de mai a été le plus froid depuis 1987 avec des gelées locales en plaine entre le 24 et le 27 mai. Plus récemment, en 2020, des petites gelées ont été enregistrées dans le nord-est jusqu'au 13 mai. Prudence donc, les Saints de Glace ne sont pas une garantie absolue contre le froid tardif !

Plus qu'une date, c'est donc le thermomètre qu'il faut scruter avec attention ! Cette année, les Saints de glace semblent décidés à nous épargner. Profitons-en, sans pour autant relâcher notre garde. Au moindre risque de gel, couvrez vos plantes sensibles ou rentrez vos pots. Dans le doute, retardez vos plantations les plus délicates de quelques jours... Il serait dommage de perdre tout espoir de récolte avant même l'été.