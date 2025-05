Les mauvaises herbes envahissent les allées ou la terrasse ? Le remède maison très efficace est juste sous votre nez

Dites adieu aux mauvaises herbes envahissantes sur votre terrasse grâce à une astuce de grand-mère redoutablement efficace !

Les beaux jours reviennent et avec eux, l'envie de profiter de son extérieur. Mais c'est aussi la saison où les mauvaises herbes prolifèrent à toute vitesse, s'immisçant entre les dalles de la terrasse, dans les allées gravillonnées ou au bord du potager ou de la piscine pour les plus veinards. Avant de céder à la tentation des désherbants chimiques en voie de disparition, sachez qu'il existe une méthode naturelle et très efficace pour en venir à bout. Non ce n'est pas le vinaigre blanc, qui peut être nocif pour nos sols, encore moins le sel très mauvais pour la terre. Tout le monde en a et peut en produire en quelques minutes : l'eau bouillante.

Cette astuce de grand-mère fait des merveilles pour éliminer les indésirables végétaux qui s'invitent dans votre jardin. Son principe est simple : le choc thermique provoqué par le déversement d'eau à plus de 70°C (et au mieux autour de 100 degrés) détruit instantanément les plantes, notamment les feuilles. En un instant, vous verrez feuilles et fleurs se rétracter puis brunir en quelques secondes.

Il ne reste plus qu'à les arracher. Pour appliquer cette technique, rien de plus facile. Vous pouvez même recycler de l'eau. Récupérez simplement l'eau de cuisson encore brûlante de vos légumes, pâtes ou riz et déversez-la directement sur les zones à désherber. Concentrez-vous sur les petites surfaces proches de la cuisine ou faites attention à utiliser un récipient et une méthode sécurisée pour éviter toute projection et tout risque de brûlures. Cette méthode est idéale pour les joints entre les dalles, les gravillons d'une allée ou les abords d'une véranda. En quelques passages seulement, espacées de quelques jours ou semaines, les mauvaises herbes auront bien disparu.

Attention cependant, cette méthode n'est évidemment pas adaptée aux pelouses ou aux massifs fleuris. L'eau bouillante risquerait d'abîmer irrémédiablement le gazon et la microfaune du sol. Réservez-la uniquement aux espaces sans végétation que vous souhaitez conserver nets. Avec un peu d'attention et des traitements réguliers dès que vous voyez les mauvaises herbes revenir, vous constaterez qu'elles se feront de plus en plus rares d'année en année. Et cela ne coûte pas grand chose, surtout si vous récupérez l'eau de cuisson des pâtes, des pommes de terre ou du riz...