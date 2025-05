Personne n'y pense, mais cet objet courant du jardin attire les rats et les souris à la maison

Au retour des beaux jours, pensez-y : cet objet, utile en hiver, peut devenir un problème au printemps et en été. Mieux vaut l'enlever à temps pour éviter bien des tracas.

Imaginez, vous êtes tranquillement installé dans votre transat à l'ombre d'un arbre à lire un livre, ou vous êtes à table avec vos amis à manger des grillades, ou vos enfants jouent au ballon dans le jardin, et là, un rat ou une souris pointe le bout de son nez ? Personne n'a envie de tomber nez à nez avec un rongeur dans son jardin ! Et bien souvent, cette situation aurait pu être évitée. On ne vous dis pas d'installer des tapette ou de la mort au rat aux quatre coins du jardin, mais tout simplement d'enlever un objet que beaucoup ont dans leur jardin.

Cet objet est souvent installé dans le jardin ou sur la terrasse au début de l'automne ou en hiver. C'est un geste bienveillant, pensé pour aider les mésanges, moineaux et autres petits volatiles à se nourrir, notamment en hiver lorsque la nourriture se fait rare. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une fois le printemps installé, cet objet innocent peut devenir un véritable aimant à nuisibles.

Si le risque est plus grand en automne et en hiver, il est toujours là au printemps quand vous profitez du jardin dès que le soleil est là. Il faut penser à enlever les mangeoires à oiseaux de vos espaces extérieurs dès les beaux jours, ou au moins ne plus y mettre de petites graines pour les oiseaux. C'est inutile, à cette saison les oiseaux se nourrissent seuls, et au lieu d'attirer les oiseaux, se sont des rongeurs que vous allez voir arriver.

© John Sandoy - stock.adobe.com

En effet, les mangeoires à oiseaux attirent bien plus que des plumes. Les graines éparpillées au sol, les restes de boules de graisse ou encore les miettes laissées par les oiseaux constituent un véritable festin pour les rongeurs, notamment les rats et les souris. Dès que les températures deviennent plus clémentes, ces animaux prolifèrent, cherchant activement des sources de nourriture faciles d'accès. Le dessous d'une mangeoire devient alors un lieu de rassemblement idéal.

Le problème ne s'arrête pas là. Une fois installés dans votre jardin, les rats peuvent rapidement se rapprocher de votre maison, attirés par les odeurs ou les éventuelles ouvertures. En plus de leur aspect peu ragoûtant, ils représentent un risque sanitaire réel : maladies, dégradations, contamination des réserves alimentaires… Leur présence n'est jamais anodine.

Pour ceux qui tiennent à continuer de nourrir les oiseaux, faites le seulement quand il fait froid et que la nourriture se fait rare pour ces petites bêtes. Pensez aussi à prendre quelques précautions : opter pour des mangeoires suspendues à plus de 1,5 mètre du sol, les installer loin des habitations, nettoyer régulièrement les alentours pour éviter les graines au sol, et ne pas suralimenter. De cette façon, vous limitez les risques tout en continuant d'observer les oiseaux du jardin.