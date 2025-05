C'est le moment de les planter - voici le geste simple pour obtenir plus de tomates cet été

La fin du mois de mai est le meilleur moment pour planter les tomates en pleine terre. Voici la bonne profondeur pour réussir votre plantation et avoir des plans de tomates solides et productifs.

Le mois de mai marque le top départ pour planter les tomates en pleine terre. Le risque de gelées matinales est écarté et les Saints de Glace sont passés, c'est la période idéale pour offrir à vos plants les meilleures conditions de croissance. Que vous ayez fait vos semis à la maison un peu plus tôt dans l'année, ou acheté vos plans en pot dans une jardinerie, n'attendez pas trop longtemps, sinon, ils risquent de s'affaiblir en poussant trop haut.

Pour obtenir une récolte abondante, il ne suffit pas de les mettre en terre. Des erreurs peuvent survenir lors de la plantation, ce qui affecte la croissance et réduit le rendement ultérieur. Un simple geste et une bonne technique de plantation font toute la différence pour donner une longueur d'avance aux jeunes plans et les rendre plus forts et robustes. Ce geste intervient juste avant de mettre les plans en pleine terre. Il s'agit d'enlever les feuilles et de planter les plantes particulièrement profondément.

Lorsque vous plantez vos tomates, il est en effet conseillé de supprimer les feuilles situées sur la partie basse de la tige. Ce geste va permettre d'enfouir une plus grande portion de la tige sous terre, ce qui est bénéfique pour la plante. La tomate a la capacité de produire des racines tout le long de sa tige. Plus elle est enterrée, plus elle développera un système racinaire dense et solide, capable d'absorber davantage de nutriments et d'eau.

© 123RF - johnalexandr

Comment savoir si vous plantez à la bonne profondeur ? Ne vous contentez pas de creuser un petit trou. Pour bien faire, plantez vos tomates profondément, en enterrant environ la moitié de la tige, voire un peu plus si votre plant est grand. Inclinez légèrement la tige si nécessaire pour qu'elle rentre dans le trou sans la casser. Ce petit effort lors de la plantation se traduira par une meilleure vigueur, une résistance accrue à la sécheresse, et surtout une production plus généreuse. Voici les étapes :

Enlevez environ la moitié à deux tiers des feuilles du bas avec votre main. Retirez la plante du contenant de culture. Creusez un trou assez profond dans le sol pour que seules les feuilles supérieures et environ la largeur d'une main de la tige soient visibles au-dessus du sol. Idéalement, le sol devrait être enrichi au préalable avec un peu de compost. Plantez votre plan de tomates. Remplissez le trou de plantation avec de la terre, tassez la terre et arrosez la plante. Recommencez avez les autres plants.

Pensez à espacer suffisamment vos plants (50 à 70 cm), pour qu'ils aient toute la place nécessaire pour s'épanouir et éviter les maladies dues à un manque d'aération.

Si vos jeunes plans sont déjà devenus grands avant la mise en pleine terre, il peut être difficile de creuser un trou suffisamment profond pour la planter complètement. Dans ce cas, placez soigneusement la plante dans le sens de la longueur dans une "tranchée" et recouvrez la tige de terre. Vous pouvez soutenir délicatement la pousse finale au-dessus du sol avec un bâton.