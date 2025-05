Faut-il retirer les fleurs des fraisiers au mois de mai ? Les jardiniers sont formels à ce sujet

La réponse n'est pas si simple. Tout dépend quand vous avez planté vos fraisiers, mais aussi du type de fraisiers.

Dans les jardins et sur les balcons, les fraisiers ont la cote. C'est un réel plaisir de récolter ses propres fraises, surtout quand on voit le prix des fraises cette année dans les rayons. Mais attention, certaines erreurs de jardinage peuvent être fatales et réduire à néant toute une récolte. Pour obtenir des fraises juteuses en nombre chaque année, chaque petit geste compte !

Dès le mois de mai, on voit les premières fleurs apparaître sur les fraisiers. Pour beaucoup, c'est le signe d'une récolte abondante d'ici quelques semaines. Mais une question taraude bon nombre de jardiniers, surtout les moins expérimentés : faut-il retirer ou non les fleurs des fraisiers en mai pour favoriser une meilleure récolte ? Vous avez peut-être déjà lu qu'il fallait les supprimer, mais aussi son contraire, que des fleurs sont le signe de délicieuses fraises juteuses à venir. Les experts du jardinage sont catégoriques : tout dépend du type de fraisiers cultivés et de leur stade de développement.

La première question à se poser : quand les fraisiers ont été plantés ? Si vous avez mis en terre récemment vos fraisiers, en mars ou avril cette année, il est fortement recommandé de retirer les premières fleurs. La raison est simple. Le système racinaire n'est pas encore assez développé pour soutenir à la fois la floraison et une croissance saine. En supprimant les fleurs, on permet à la plante de concentrer son énergie sur l'enracinement et le feuillage, ce qui garantira une meilleure productivité dès l'année suivante. Si vous ne le faites pas, la fraisier va puiser dans ses réserves. Retirer les fleurs favorise une croissance saine et augmente le rendement des années suivantes.

© 123RF - mm140

Attention cependant de ne pas enlever toutes les fleurs ! Seules les premières fleurs doivent être retirées et non toutes les fleurs. Car sans fleurs, il n'y aura pas de fruits du tout la première année. Cette tâche n'est pas compliquée : dès que les premières fleurs apparaissent, il suffit de les enlever soigneusement avec vos doigts. Vous verrez les résultats dès la deuxième et la troisième années et obtiendrez une récolte plus abondante. Cette mesure protège également contre la surcharge et les maladies : les plantes fortes sont plus résistantes.

Ensuite, il est important de connaître le type de fraisier que vous avez planté. Saviez-vous que les fraisiers se divisent en deux grandes catégories ? Les fraisiers remontants, qui produisent des fruits plusieurs fois dans la saison, et les fraisiers non remontants, qui ne donnent qu'une seule récolte, généralement en juin. Cette différence détermine la conduite à tenir pour les fraisiers qui ont été mis en terre les années passées. Pour les fraisiers bien installés depuis l'année précédente, laisser les fleurs est conseillé, surtout pour les variétés non remontantes. Ces plants sont suffisamment vigoureux pour porter des fruits sans compromettre leur santé.