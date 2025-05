Cette plante fleurit tout l'été, et c'est la pire odeur pour les tiques - elles resteront loin de votre jardin

Les tiques détestent son odeur : mettez cette plante dans votre jardin dès maintenant, elle fleurira tout l'été et les tiques n'oseront pas s'approcher.

Les tiques sont de retour ! Et si on parle souvent de faire attention lors des promenades en pleine nature il faut aussi être prudent dans le jardin. Car oui la menace des tiques aux beaux jours n'est pas seulement dans les buissons en pleine nature, les herbes hautes des champs et dans les forêts, mais aussi dans les jardins. Si ces petites bêtes sont discrètes, presque invisibles à l'œil nu, la menace est grande. Ces parasites peuvent transmettre des maladies graves en cas de morsure.

La plus connue est la maladie de Lyme. Elle peut provoquer une rougeur circulaire autour de la morsure, de la fatigue, des douleurs articulaires, et à long terme des atteintes neurologiques, cardiaques, articulaires si elle est non traitée. Même s'il n'y a pas de transmission de maladie, la morsure de tique peut entraîner une inflammation, des démangeaisons, des réactions allergiques locales, et des infections secondaires si la tique est mal retirée. Il est donc préférables de les garder loin de son jardin ! Pour les éloigner naturellement de votre espace extérieur, il existe une plante aussi esthétique qu'efficace.

Si il existe de nombreuses plantes dont l'odeur repousse les tiques, une est particulièrement intéressante car elle fleurit toute la belle saison, c'est à dire aussi durant toute la saison des tiques. En plus d'embellir votre jardin, ses fleurs de couleur rose à mauve, et ses feuilles sont d'une efficacité redoutable contre les tiques. Il s'agit du géranium citronnelle, aussi appelé Pelargonium citronellum. Et bonne nouvelle, en plus d'éloigner les tiques de votre jardin, cette plante est aussi l'un des répulsifs naturels les plus puissants contre les moustiques et d'autres insectes nuisibles.

© Marc - stock.adobe.com

Le géranium citronnelle se plaît en pot, en jardinière ou directement en pleine terre, tant qu'il bénéficie d'un bon ensoleillement. Il est également facile à entretenir : un arrosage modéré, un peu de taille pour favoriser sa densité, et le tour est joué. N'hésitez pas à en planter dans votre jardin, vous ne le regretterez pas.

Les tiques, qui repèrent leurs hôtes grâce à des signaux olfactifs (comme le dioxyde de carbone ou certains composés présents dans la sueur), sont fortement perturbées par les molécules citronnées libérées par cette plante. L'odeur agit comme une barrière olfactive, rendant votre jardin beaucoup moins attractif pour ces parasites.

Pour renforcer son pouvoir répulsif, n'hésitez pas à planter d'autres plantes aux odeurs fortes qui repoussent elles aussi les tiques :

La verveine citronnelle,

La verveine citronnelle, La menthe,

La lavande,

Le romarin,

Le laurier,

Le thym citron,

La mélisse,

L'eucalyptus citronné, etc.

Bon à savoir : à l'inverse le genêt est une plante très appréciée de ces parasites. Evitez d'en planter dans le jardin si vous voulez éviter les tiques.