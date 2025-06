Tout le monde le met à la poubelle - ce remède maison fait exploser la production de tomates

C'est un trésor pour vos plantations, pourtant, personne ne pense à utiliser ce déchet de cuisine au jardin.

Si l'on commence à connaître l'astuce du marc de café pour le ménage et les plantes, une autre méthode de grand-mère est beaucoup moins connue. Et pourtant, elle fait des miracles dans le jardin, et plus particulièrement pour la culture des tomates et des concombres ! Cet autre déchet de cuisine fournis aux plantes exactement les bons nutriments dont elles ont besoin pour des récoltes abondantes. Ne jetez plus ce trésor à la poubelle, c'est un vrai booster pour votre potager.

Ce déchet, ce n'est ni le marc de café, ni les peaux de banane, ni les coquilles d'œuf, mais le thé. Tout comme le marc de café, les sachets de thé peuvent être recyclés au jardin car ils apportent plein de bonnes choses à vos plantations. Si les sachets de thés sont si bons pour vos plantes, c'est car ils libèrent des nutriments précieux lorsqu'ils se décomposent.

Ils contiennent à la fois de l'azote qui favorise la croissance, mais aussi des tanins qui vont améliorer la qualité de votre sol mais aussi l'absorption des nutriments. Un autre avantage : contrairement aux engrais vendus dans le commerce, les nutriments sont libérés lentement, ce qui est idéal pour une croissance saine des plantes. Mais pas question de disposer vos sachets usagers tels quels sur la terre autour de vos plantations.

© 123RF - larisikstefania

Avant de commencer, assurez-vous que vos sachets de thé sont 100 % biodégradables, sans agrafes, ni fibres synthétiques. Evitez aussi les thés contenants des arômes artificiels, préférez-les natures. Voici plusieurs façons simples pour les réutiliser au jardin.

Une fois refroidis, vous pouvez enterrer les sachets de thé directement dans la terre aux pieds des plantations, à côté des racines. Cela va enrichir le sol en azote, mais aussi favoriser aussi l'activité microbienne Une autre façon de les recycler est d'enrichir votre compost. Ils vont accélérer le processus de décomposition du compost et l'enrichir en nutriments. Certains jardiniers les utilisent également en paillage léger pour repousser certains insectes ou limiter les mauvaises herbes. Une autre option est de les utiliser dans l'eau d'arrosage. Faites tremper les sachets de thé usagés dans l'eau et utilisez-la pour arroser vos plants de tomates et de concombres. Ils peuvent aussi aider à la croissance des jeunes plants : utilisez des sachets de thé humides comme environnement de départ riche en nutriments pour vos graines

Attention toutefois à ne pas en abuser : trop de thé peut acidifier le sol.

Cette méthode est particulièrement bénéfique pour vos plans de tomates qui préfèrent les sols légèrement acides. En se décomposant, les sachets de thé vont légèrement faire baisser le pH du sol qui sera alors un peu plus acide. Cela va aider les plantes à mieux absorber les nutriments. L'azote libéré par les sachets de thé va rendre les plants de tomates plus forts, ce qui est essentiel pour une bonne récolte tout au long de la saison.