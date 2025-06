Votre dipladenia fleurira toute l'année - voici les bons gestes à faire dès maintenant

Quelques gestes simples d'entretien suffisent pour profiter d'un dipladénia en fleurs presque toute l'année.

Le dipladénia, aussi appelé mandevilla, embellit n'importe quel bacon terrasse ou jardin avec ses magnifiques fleurs blanches, roses, rouges ou jaunes. Cette plante grimpante est extrêmement généreuse en fleurs et se plaît dans des climats doux. Bonne nouvelle : votre dipladénia peut fleurir presque toute l'année, même à l'intérieur, à condition d'adopter quelques gestes simples dès maintenant.

Un emplacement à privilégier

Originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, le dipladénia adore le soleil ! Pour stimuler une floraison continue, installez-le dans un endroit lumineux et ensoleillé. Un emplacement bénéficiant d'au moins six heures de soleil direct par jour favorise une croissance vigoureuse et une floraison abondante. Mais attention : si possible, il ne faut pas le placer directement en plein soleil brûlant de midi, car il n'apprécie pas particulièrement cela. En intérieur, placez-le près d'une fenêtre bien exposée (plein sud idéalement), mais évitez les courants d'air froids.

© OLENA - stock.adobe.com

Un arrosage maîtrisé

Quand la plante est en pleine croissance, de mai à septembre, elle a besoin d'un arrosage régulier modéré, deux fois par semaine. En automne et hiver, réduisez à une fois tous les dix jours si la plante est à l'intérieur.. Mais attention aux excès d'eau, elle déteste ça. Trop arroser pourrait faire pourrir les racines et tuer la plante. Il est important de laisser sécher la couche supérieure du sol avant d'arroser à nouveau. Idéalement, optez pour de l'eau de pluie, pauvre en calcaire.

Un engrais est essentiel

Pour soutenir sa floraison continue, le dipladénia a besoin d'être nourri. Un engrais liquide équilibré pour plantes fleuries, riche en potasse fera toute la différence et aidera votre plante pour faire de nouvelles pousses et de nouvelles fleurs. Donnez-lui en toutes les deux semaines du printemps à l'automne, En hiver, cessez les apports, la plante entre en semi-dormance.

La taille régulière stimule la floraison

De petites coupes peuvent être réalisées toute l'année. Mais c'est surtout la taille en fin d'hiver, en février ou mars qui va favoriser une nouvelle croissance et donc la formation de fleurs. Les pousses doivent être raccourcies d'un tiers. Supprimez aussi régulièrement les fleurs fanées pour encourager de nouvelles pousses.

Un rempotage peut être nécessaire

Tous les deux à trois ans, au printemps, rempotez votre dipladénia dans un pot légèrement plus grand avec un terreau drainant. Ajoutez des billes d'argile au fond du pot pour éviter l'humidité stagnante.

Un hiver à l'abris

Le dipladénia ne supporte pas le gel. À partir de 10°C la nuit, rentrez-le à l'intérieur. Une pièce lumineuse est idéale. Si vous vivez en climat doux, il peut rester dehors toute l'année, à condition d'être abrité contre un mur exposé plein sud. Sinon, hivernez-le dans une véranda, une serre ou une pièce lumineuse non chauffée.