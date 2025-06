Les jardiniers mettent en garde : cette plante peut endommager votre maison

Attention, cette plante peut avoir des conséquences désastreuses sur votre maison, mais aussi vous coûter très cher.

De nombreux propriétaires de jardin ont déjà adopté cette plante tropicale dans leur jardin. Elle offre une ambiance verdoyante, pousse vite, demande peu d'entretien, est plus élégante que de nombreux arbustes, et est idéale comme brise-vue. Mais attention, vous pourriez regretter très vite de l'avoir plantée dans votre jardin. Derrière son apparence zen et son feuillage apaisant, se cache une espèce redoutablement invasive, capable de transformer votre jardin en véritable jungle… et de menacer les structures de votre habitation et celles de vos voisins.

En seulement quelques mois, cette jolie plante pourrait bien pousser à travers la pelouse, se faufiler sous les clôtures, fissurer vote terrasse, abîmer vos canalisations, ou envahir l'allée de votre voisin. Ce n'est pas la plante en elle même qui pose problème, mais ses racines. Si vous avez un jardin, et que vous souhaitez ajouter une touche tropicale à votre jardin, méfiez-vous donc... des bambous.

Toutes les variétés de bambous ne posent pas problème. Ce sont principalement les bambous traçants, comme Phyllostachys aurea ou Phyllostachys nigra, qui inquiètent les professionnels du jardinage. Ces espèces se propagent à une vitesse impressionnante grâce à un système de rhizomes, des tiges souterraines, qui s'étendent sur plusieurs mètres en quelques mois seulement. Imaginez des apparitions surprises entre les dalles de votre terrasse !

Résultat : une invasion incontrôlable qui déborde souvent chez les voisins, colonise les pelouses, et qui peut causer des dommages aux patios et terrasses, aux canalisations, et même aux fondations des maisons. Il est donc absolument déconseillé de les planter en pleine terre si vous ne voulez pas rencontrer ce type de problème. De plus, une fois bien implantés, les bambous sont un enfer à retirer, et cela peut vous coûter cher. Arrachages répétés, barrières anti-rhizomes (souvent inefficaces si mal posées) et parfois recours à des méthodes chimiques. La lutte peut durer des années. Et comme les bambous poussent souvent discrètement, vous pourriez ne pas remarquer le problème avant qu'il ne se propage bien au-delà de votre massif.

Si votre bambou (ou plus précisément les rhizomes) endommage le jardin, la terrasse ou la maison de votre voisin, cela pourrait vous coûter très cher. Vous pourriez devoir verser des dommages et intérêts à votre voisin (coût des travaux pour éliminer les rhizomes, mais aussi pour réparer les éléments dégradés).

Si vous tenez à intégrer cette plante à votre jardin, privilégiez les variétés non traçantes (Fargesia), qui poussent en touffe et ne s'étendent pas de manière incontrôlée. Et surtout, installez une barrière anti-rhizomes en plastique rigide sur au moins 60 à 80 cm de profondeur, en l'inclinant vers l'extérieur pour empêcher les racines de passer sous ou autour.