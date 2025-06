Voici les 6 choses à nettoyer chaque week-end, selon les professionnels du ménage

En consacrant un peu de temps à entretenir votre maison chaque week-end, votre logement sera plus facile à entretenir et plus agréable à vivre toute la semaine.

Vous avez l'habitude de faire votre ménage tous les week-ends. Mais pour ne pas y passer des heures, mieux vaut être organiser. Certaines tâches nécessitent d'être faites toutes les semaines alors que d'autres peuvent attendre. Si on pense à nettoyer la salle de bains et la cuisine chaque semaine, certaines tâches ménagères sont souvent oubliées et devraient être faites bien plus souvent. Mais alors, que devez-vous impérativement nettoyer chaque semaine ?

Il faut changer les draps plus souvent qu'on ne le pense

Parmi les tâches qui passent souvent à la trappe et que l'on fait tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines : les lits. Cela devrait pourtant être une priorité le week-end. Les lits accumulent beaucoup de saletés : poussière, transpiration, peaux mortes, acariens... Changer vos draps toutes les semaines préserve votre hygiène et votre santé et améliore votre sommeil. Alors prenez l'habitude de changer les draps tous les samedis matin par exemple, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Les poubelles, les grandes oubliées du ménage

Ne vous contentez pas de vider votre poubelle à la fin de la semaine, il faut aussi la nettoyer et la désinfecter. Cela sera plus hygiénique, plus esthétique, et évitera les mauvaises odeurs. Mettez un peu de vinaigre blanc sur un chiffon microfibre et astiquez aussi bien l'intérieur que l'extérieur.

© 123RF - latkun

Les surfaces que vous touchez plusieurs fois par jour

Pensez-vous à nettoyer chaque semaine les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes, les téléphones ? Trop de personnes oublient de le faire, et pourtant, on les touche tout le temps. Ces endroits propagent rapidement les virus, germes et bactéries. Un coup de chiffon avec du vinaigre blanc, et le tour est joué !

La salle de bains doit être nettoyée de fond en comble

Douche, lavabo, sol... C'est ancré dans votre routine, vous les nettoyez chaque semaine. Mais pensez-vous à enlever les traces et la poussière sur le miroir, à changer le tapis de bains et à laver vos serviettes de toilettes ?

La cuisine, au moins les éléments les plus sales

Si vous n'êtes pas obligé de nettoyer à fond les placards de la cuisine toutes les semaines, certains éléments doivent être désinfectés de façon hebdomadaire. C'est le cas de l'évier, des plaques de cuisson, du four, du micro-ondes qui doivent être astiqués en profondeur. Pensez aussi à passer un coup de chiffon et de vinaigre blanc sur vos autres appareils électroménagers. Profitez-en aussi pour trier les aliments périmés dans le frigo.

Il faut nettoyer les sols au moins une fois par semaine

Faites l'effort de passer l'aspirateur et la serpillière tous les week-ends. Les experts en ménage conseillent de garder cette tâche pour la fin, sinon vos sols risquent de se salir à nouveau lorsque vous nettoyez les autres pièces de la maison et que vous y circulez.