Rien de plus simple : prenez ce produit dans le placard et saupoudrez-le dans le jardin - il chasse immédiatement les fourmis

La chasse aux fourmis est lancée ! Ce produit présent dans toutes les cuisines peut faire une grande différence. Et il éloigne aussi les limaces...

Avant l'été, les fourmis et les limaces se font de plus en plus nombreuses dans nos jardins, terrasses et même à l'intérieur de nos maisons, à la recherche de nourriture. Si vous souhaitez vous débarrasser de ces indésirables visiteurs sans utiliser de produits chimiques agressifs, la solution se trouve peut-être déjà dans votre placard.

Cette épice, souvent associée à des boissons réconfortantes ou à de délicieux desserts, possède en réalité des propriétés insoupçonnées. Son odeur forte et épicée, due à la présence de composés volatils comme le cinnamaldéhyde, agit comme un répulsif naturel contre les fourmis et les limaces. Non seulement elle perturbe leurs voies de communication chimique, les empêchant ainsi de trouver leur chemin, mais elle contient également des substances potentiellement toxiques pour ces petits invertébrés.

Ce petit produit miracle du placard de cuisine, c'est la cannelle. Pour utiliser la cannelle comme bouclier contre les fourmis, rien de plus simple ! Prenez un petit pot de cannelle en poudre et saupoudrez-en généreusement autour des points d'entrée potentiels tels que les fenêtres, les portes, les fissures dans les murs ou encore les plinthes.

Vous pouvez également créer votre propre répulsif maison. Il suffit pour cela de mélanger de la cannelle en poudre avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse, à appliquer ensuite dans les zones infestées. Autre solution tout aussi efficace, les bâtonnets de cannelle peuvent aussi être disposés stratégiquement sur les rebords de fenêtre, dans les placards de cuisine et sur les étagères.

Cette astuce naturelle se montre également redoutable à l'extérieur. Au bord des fenêtres mais aussi sur les terrasses, escaliers ou balcons, la cannelle agira comme une véritable barrière. Vous avez un espace du jardin à protéger ? Dans votre potager ou vos jardinières, saupoudrez simplement un peu de cannelle moulue au pied de vos plantations.

Non seulement vous éloignerez durablement les fourmis, mais vous préserverez aussi vos plantes des dégâts causés par un autre envahisseur bien présent à cette époque de l'année, les limaces. Ces dernières ne supportent pas l'odeur de la cannelle. De quoi les dissuader de venir dévorer les salades ou feuilles de vos précieuses plantations... Rappelons toutefois que les limaces et fourmis peuvent jouer un grand rôle écologique dans nos jardins. Inutile donc de saupoudrer de la cannelle aux quatre coins du jardin !