Le jardin est infesté de pucerons ? Ce simple produit de cuisine suffit pour protéger vos plantes

Les pucerons envahissent vos plantes à cette saison ? Pas de panique, un simple produit de cuisine peut vous aider à vous en débarrasser rapidement et naturellement.

Aïe, ils sont nombreux cette année et font de gros dégâts : les pucerons font leur apparition dans les jardins et sur les balcons. Ces petits insectes suceurs de sève s'installent en colonies sur les jeunes pousses, feuilles et fleurs. Ils prolifèrent à grande vitesse, affaiblissent les plantes et peuvent détruire les récoltes. Concombres, groseilliers, rosiers et arbres fruitiers figurent parmi leurs cibles favorites. De quoi ruiner avant l'heure une récolte tant attendue...

Les insecticides chimiques vendus en magasin ne sont pas la solution idéale. Toxiques, ils éliminent aussi les insectes bénéfiques, contaminent les végétaux comestibles et imposent un délai avant consommation éventuelle des fruits restants. Et en les lavant abondamment... Pas très pratique donc !

La parade naturelle ? Le bicarbonate de soude. Ce produit du placard permet de réaliser facilement son propre insecticide, efficace et inoffensif pour l'homme et la naturel. Voici la recette maison de ce "puceroncide" écolo :

1 litre d'eau tiède

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Quelques gouttes de liquide vaisselle

Vaporisez généreusement la solution sur le feuillage, dessus-dessous, le soir ou tôt le matin. Répétez tous les 2-3 jours si besoin.

Surveillez ensuite l'efficacité de votre petite recette maison. Les pucerons devraient nettement diminuer, voire disparaître, en 1 à 2 jours. Le bicarbonate est très adapté aux plantes à feuilles lisses et robustes (concombres, haricots, choux, rosiers, groseilliers). Pour un effet optimal, traitez dès les premiers pucerons. Sur les végétaux fragiles (jeunes pousses, basilic), testez d'abord la solution sur une feuille. Si l'infestation est trop importante, ôtez les branches les plus atteintes.

Un simple jet d'eau puissant (tuyau d'arrosage, douche) ou une bonne averse délogent aussi les pucerons en début d'infestation. Un mélange avec du savon noir ou du savon de Marseille est également régulièrement utilisé. Attention toutefois si vous utilisez le bicarbonate de soude : respectez scrupuleusement le dosage ci-dessus. Un mélange trop dosé en bicarbonate de soude ferait plus de dégâts qu'autre chose.