Ces "fausses fraises" sont un piège, elles sont à éviter surtout pour les enfants

Mieux vaut éviter d'en manger en quantité et se contenter d'observer ces "fausses fraises"...

Mieux vaut connaître ce petit fruit et savoir en détecter les dangers... Aussi joli soit-il avec ses petites fleurs jaunes et ses fruits rouges rappelant les fraises des bois, un arbuste produit des fruits proches de nos fraises mais qui n'en ont malheureusement pas la saveur.

Cet arbuste gagne d'ailleurs en popularité dans nos jardins. Originaire d'Asie du Sud-Est, le "fraisier des Indes" séduit par son aspect esthétique pour orner un jardin avec son feuillage persistant, ses fleurs jaunes au printemps et ses fruits rouges décoratifs jusqu'en automne. Rustique et couvre-sol efficace, on le trouve de plus en plus fréquemment dans les jardins mais aussi à l'état sauvage dans les sous-bois et en bordure de chemins et sentiers, le fraisier des Indes pouvant rapidement se propager.

Et c'est là le danger ! A première vue, difficile de le différencier du fraisier des bois. Quelques indices permettent toutefois de les distinguer. Tout d'abord, les fleurs du fraisier des Indes sont jaunes, contrairement à celles du fraisier sauvage qui sont blanches. Ensuite, ses fruits pointent vers le haut et sont enveloppés par les feuilles, alors que les fraises des bois pendent vers le bas.

Malheureusement, la ressemblance s'arrête là... Car si les petits fruits rouges du fraisier des Indes sont comestibles, ils n'ont pas du tout la saveur sucrée et parfumée des vraies fraises. Leur goût est plutôt fade voire légèrement amer, même s'ils contiennent de la vitamine C et des minéraux intéressants pour l'organisme.

La prudence est donc de mise, particulièrement avec avec les enfants qui pourraient être tentés d'en cueillir et d'en manger en quantité, attirés par leur jolie couleur. En effet, consommés en trop grande portion, les fruits du fraisier des Indes peuvent avoir un effet laxatif indésirable. Sans grand danger pour la santé, certes, mais à éviter quand même !

Cela ne doit pas pour autant vous empêcher d'apprécier cet arbuste au jardin, en pot ou même comme plante d'intérieur. Le fraisier des Indes présente en effet bien des atouts. C'est un excellent couvre-sol, résistant au piétinement, se propageant rapidement et nécessitant peu d'entretien. Il attire aussi tout un cortège de petite faune utile comme les oiseaux, papillons et pollinisateurs qui apprécient son nectar, son pollen et ses fruits.

Vous l'avez compris, mieux vaut observer le fraisier des Indes, apprécier les jolies couleurs de ses petits fruits mais réserver la dégustation des fruits à vos amis les petites bêtes du jardin ! Avec les petits conseils ci-dessus, vous pouvez aussi apprendre aux enfants à faire la différence entre le vrai fraisier et le fraisier des Indes. Ce sera l'occasion de faire un petit cours de botanique... avant de passer à la dégustation de fraises, les vraies cette fois !