Les fraises sont dévorées par les limaces, sauf si vous mettez ceci aux pieds des plantations conseille un jardinier

Les limaces raffolent des fraises. Mais bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de sortir l'artillerie lourde pour s'en protéger.

C'est la pleine saison des fraises ! Mais attention, les limaces se régalent elles aussi avec votre production. Elles sont attirées par le feuillage tendre et facile à manger et raffolent des fruits sucrés, ce qui rend les fraisiers très vulnérables. En une seule nuit, les petites bêtes peuvent ravager une grande partie de votre récolte. Et il n'y a rien de plus frustrant que de se rendre au jardin pour cueillir de belles fraises mûres et juteuses, et de se rendre compte qu'elles sont rongées à moitié par des limaces.

Et si les limaces parviennent à pénétrer sur vos fraisiers, en plus de dévorer tous les fruits, leur bave peuvent aussi contaminer la totalité de vos plants, ce qui réduit considérablement la récolte future. Pour éviter cette situation, il faut agir au plus vite. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être un expert en jardinage pour réussir ! Il suffit juste de choisir entre ces méthodes dévoilées par des jardiniers professionnels.

La première solution est de répandre aux pieds des fraisiers de la paille sur le sol. C'est l'astuce préférée de Paul, jardinier et fondateur du blog The Green Fingered, pour empêcher les limaces de grignoter les fraises. Si il l'adore, c'est tout simplement car elle est facile et rapide à mettre en place. Selon lui, la paille est l'une des meilleures défenses naturelles contre les limaces qui auront du mal à atteindre les fruits. La paille est vraiment irritante pour ces parasites qui ne peuvent pas ramper dessus. En plus de tenir à distance ces petites bêtes, l'expert explique que "les fruits en développement reposent sur la paille. Cela les maintient au-dessus du sol et les garde propres et secs."

© 123RF - vynikal

Pour cette astuce, évitez le foin ou la paille destinée à la litière des animaux, car elle est souvent humide et favorise les moisissures. Préférez par exemple du paillis d'orge. Commencez par désherber la zone, puis arrosez bien vos fraisiers. Ainsi, la terre sera humide, et cela va éviter que la paille s'envole. Ensuite, étalez une fine couche de paillis sous les fraisiers, tout en laissant un peu d'espace autour de la base de la plante.

L'autre solution, toute aussi simple conseillée par de nombreux jardiniers, est d'utiliser des déchets de cuisine en les mettant aux pieds des plants. Au choix : du marc de café ou des coquilles d'œufs broyées, les deux sont efficaces. Le marc de café est un excellent répulsif naturel. Non seulement son odeur déplaît aux limaces, mais sa texture légèrement granuleuse rend leur déplacement difficile et désagréable. En l'épandant autour de vos fraisiers, vous créez une barrière naturelle que les limaces hésiteront à franchir.

De leur côté, les coquilles d'œufs broyées, lorsqu'elles sont écrasées en petits morceaux et déposées au sol autour des plants, forment une barrière coupante que les limaces évitent instinctivement. De plus, en se décomposant, elles enrichissent la terre en calcium, un atout pour la croissance des fraisiers.