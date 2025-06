Ces 3 plantes gardent votre maison au frais tout l'été : c'est le moment de les adopter

En associant ces 3 plantes, vous protégez aussi bien votre maison de la chaleur en été que du froid en hiver.

Une maison trop chaude en été et mal isolée en hiver ? C'est un problème pour beaucoup. Quand les températures grimpent en flèche comme en ce moment, la moindre astuce pour garder votre maison au frais est bonne à prendre, surtout si vous n'avez pas de climatisation. Et si les plantes étaient une solution ? Une astuce simple et naturelle qui ne vous demandera ni de dépenser beaucoup d'argent dans l'installation d'un climatiseur, ni des installation douteuses et peu esthétiques comme les glaçons devant le ventilateur ou les draps mouillés devant le fenêtre.

Lorsqu'on parle d'isolation thermique, on pense souvent aux matériaux modernes. Et si cette fois la solution venait de la nature ?Une bonne idée est d'opter pour des plantes grimpantes. En plus d'apporter une touche de verdure et d'être décoratives, elles peuvent transformer vos murs en véritables isolants thermiques. En été, leur feuillage forme une véritable barrière végétale qui protège les murs du soleil, limitant ainsi la chaleur emmagasinée par les façades. À l'inverse, en hiver, certaines grimpantes permettent de réduire les pertes de chaleur.

Mais lesquelles choisir pour un résultat optimal ? Suivez le guide avec les 3 plantes grimpantes à adopter sans attendre pour passer un été plus frais.

© 123RF - marcobir

La première plante qui doit vous venir à l'esprit est le lierre. Il peut être votre allié contre les fortes chaleurs, quelque soit votre région, car il s'adapte à presque tous les climats. En plus d'être robuste, il pousse rapidement avec un minimum d'effort. Comment il va agir contre les fortes chaleurs ? Grâce à son feuillage dense, il forme une couverture isolante qui protège les murs de votre maison des variations de température. Il va aussi limiter l'humidité.

La vigne sauvage a elle aussi plusieurs atouts. En été, son feuillage dense va protéger votre maison de la chaleur en limitant l'échauffement des façades. En automne, elle se transforme et apporte une touche chaleureuse à votre maison, avec ses couleurs flamboyantes. En hiver, une fois les feuilles tombées, ses tiges forment une couche isolante qui freine les pertes de chaleur. Si vous optez pour elle, attention à son installation. Il est essentiel de lui fournir une structure solide pour qu'elle puisse grimper. Un mur en bon état ou un support en bois feront parfaitement l'affaire.

Enfin, la clématite armandii est aussi une bonne option. En plus de protéger des fortes chaleurs, elle offre de belles fleurs blanches au parfum délicat. Cette plante grimpante reste active toute l'année et son feuillage dense apportera de la fraîcheur à votre maison en été et la protègera du froid en hiver.