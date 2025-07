C'est la bonne fréquence pour arroser la pelouse : la plupart des gens s'y prennent mal, et l'herbe jaunit

Fréquence, quantité et méthode d'arrosage : voici les 3 règles à respecter pour une pelouse bien verte tout l'été.

Avoir une pelouse bien verte est la fierté de tout jardinier. Mais son entretien n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Entre les mauvaises herbes, les bêtes qui y font des trous, et l'arrosage, c'est tout un art. Si la plupart des jardiniers amateurs apportent un grand soin à leur gazon, beaucoup commettent des erreurs fatales qui entraînent son jaunissement.

L'un des principaux responsables de ce phénomène est un mauvais arrosage. Alors que certains comptent sur la pluie pour arroser leur pelouse, d'autres optent pour un arrosage hebdomadaire ou journalier. Mais quelle est vraiment la bonne fréquence à respecter ? Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas tant la fréquence qui importe, mais la quantité et profondeur d'arrosage.

Arroser trop souvent ou de manière irrégulière peut avoir des conséquences dramatiques. Si la pelouse est trop arrosée, les racines ne se développent pas en profondeur, car elles sont constamment abreuvées en surface. Cela affaiblit l'herbe, la rendant plus vulnérable aux maladies et aux parasites. Inversement, un arrosage régulier, mais insuffisant empêche les racines d'absorber l'humidité nécessaire à leur croissance. La conséquence : des taches jaunes ou brunes et, dans certains cas, par la mort de certaines parties de la pelouse.

© 123RF - liudmilachernetska

Le problème, beaucoup font la même erreur : arroser un peu tous les jours. Mais si vous n'arrosez pas assez longtemps, vous risquez de vous retrouver avec une pelouse dégarnie ou brûlée. Bien sûr, la bonne fréquence d'arrosage dépend de plusieurs facteurs, tels que la saison, le type de sol, le climat et le type de pelouse. Mais en règle générale, il est préférable d'arroser profondément mais moins fréquemment, plutôt que de procéder à des arrosages légers et fréquents.

La première règle à respecter est donc de ne pas arroser tous les jours. La pelouse n'apprécie pas les arrosages superficiels et quotidiens. Cela encourage les racines à pousser près de la surface, ce qui accélère le dessèchement du gazon par temps chaud. Idéalement, la bonne fréquence d'arrosage est de 2 à 3 arrosages par semaine l'été. En revanche, pendant les mois plus frais, les besoins en eau sont réduits, et l'arrosage peut être effectué une fois par semaine, voire moins souvent si la pluie s'en charge.

La deuxième règle est un arrosage abondant à chaque fois. Cela signifie arroser à une profondeur d'au moins 10 à 15 cm, ce qui prend généralement entre 30 minutes et une heure (selon le type d'arroseur). Par temps chaud, vous pouvez augmenter la fréquence à trois arrosages par semaine, mais pas plus. L'important est la profondeur d'arrosage, et non la quantité.

Enfin, la troisième règle : n'arrosez pas à n'importe quel moment de la journée. Evitez le soir car l'humidité va persister la nuit, et cela augmente le risque de maladies fongiques. Le moment idéal est très tôt le matin, entre 4 h et 8 h. La raison est simple : il fait frais, l'eau a le temps de pénétrer et ne s'évapore pas avec la chaleur.