Pas seulement contre les fourmis et les escargots : tous les jardiniers devraient utiliser cette poudre

C'est un trésor pour les jardiniers. En plus d'éloigner les fourmis et les limaces, ce produit est très bon pour les plantes et le jardin.

Certains secrets de jardiniers mériteraient d'être mieux connus, comme la terre de diatomée, qui a de nombreuses utilisations au jardin. Elle protège les plantes et le potager de nombreux parasites, elle améliore la qualité du sol et facilite le stockage des graines et des tubercules. Un véritable trésor pour tous ceux qui ont un jardin. Mais peu de jardiniers amateurs en connaissent l'utilité et pourtant, cette fine poudre blanche est très facile à utiliser et coûte trois fois rien.

Connaissez-vous la terre de diatomée ? C'est une poudre finement broyée, faite de fossiles d'algues microscopiques appelées diatomées. Elle est très fine et abrasive. Elle contient une forte teneur en silicium. On l'utilise souvent pour tuer les insectes en asséchant leur corps, mais elle possède d'autres utilisations au jardin. Malgré sa puissance, la terre de diatomée ne se décompose pas dans le sol, ne pollue pas l' environnement et est sans danger pour les humains et les insectes utiles si elle est utilisée correctement.

© 123RF - sanhanat

L'utilisation la plus répandue dans le jardin est la même qu'à la maison : la lutte contre les petites bêtes. La terre de diatomée est très efficace pour éliminer naturellement les insectes rampants comme les fourmis, limaces, pucerons, cafards ou cloportes. Il suffit d'en saupoudrer aux pieds des plantes ou le long des bordures. Les insectes qui la traversent sont blessés par les fines particules, ce qui les déshydrate. Elle agit mécaniquement, sans produit chimique : elle n'empoisonne pas les insectes chimiquement, mais endommage leur carapace protectrice, provoquant leur déshydratation et leur mort. Il est nécessaire de répéter l'application après la pluie, car l'humidité réduit l'efficacité.

Mais ce n'est pas tout, cette poudre magique peut aussi améliorer la qualité de votre sol grâce à sa structure poreuse :

Elle aère un sol argileux ;

Elle améliore la capacité de rétention d'eau des sols sableux ;

Elle empêche la formation de croûtes après la pluie.

Pour bien l'utiliser, il suffit de mélanger 200 à 300 g/m² de terre de diatomée à votre sol sur une profondeur de 10 cm. Faites-le de préférence au printemps ou en automne .

Enfin, vous pouvez utiliser la terre de diatomée pour protéger les graines et les tubercules de l'humidité et des agents pathogènes. C'est très simple, mettez les graines dans un récipient ou un sac et saupoudrez une fine couche de poudre. Pour les les tubercules, placez-les dans des contenants respirants et saupoudrez de terre de diatomées. Ses propriétés hygroscopiques assurent des conditions de stockage sèches et saines .

Important : utilisez uniquement de la terre de diatomées horticole ou alimentaire , et non de la terre de diatomées technique ( par exemple pour les piscines).