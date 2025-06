Adieu les guêpes : dispersez cet ingrédient autour de la maison, elles ne viendront pas vous embêter cet été

Pour un été sans guêpes, placez cet aliment autour des lieux où vous mangez, du barbecue, des poubelles, des coins de repos, de la piscine ou de jeux pour les enfants.

Les coups de soleil et les insolations ne sont pas les seuls problèmes à vous guetter dans les semaines à venir. Ces journées ensoleillées s'accompagnent d'une autre nuisance estivale : les guêpes, qui sont bel et bien de retour. Et la météo du début d'été crée des conditions idéales pour leur prolifération. Alors que vous passez beaucoup de temps dehors, vous n'avez aucune envie que des guêpes viennent rôder et gâcher votre session de piscine, votre barbecue ou votre pique-nique.

Attirées par les boissons sucrées, les aliments et les parfums floraux, ces petites intruses peuvent rapidement transformer un moment agréable en un véritable enfer. Leurs piqûres douloureuses peuvent ruiner un après-midi au soleil. Chez les personnes allergiques, elles peuvent même déclencher une réaction anaphylactique potentiellement mortelle. Au delà des piqûres, il existe également un risque d'infestation. Si des guêpes décident de construire un nid dans votre maison ou votre jardin, leur nombre peut se multiplier rapidement, et leur élimination par des professionnels de la lutte antiparasitaire peut coûter très cher.

Heureusement, vous pouvez agir dès maintenant avec cette solution simple, naturelle et étonnamment efficace. Ce simple ingrédient dispersé stratégiquement permet de tenir les guêpes à distance de votre jardin et de votre maison. Cet ingrédient, vous l'avez certainement déjà dans votre cuisine, et si ce n'est pas le cas, il est trouvable dans n'importe quel supermarché pour seulement quelques centimes. Il s'agit tout simplement de l'ail.

© 123RF - viktor2013

Si l'ail est célèbre pour relever nos plats ou, selon la légende, éloigner les vampires, il est aussi un excellent répulsif contre de nombreux insectes, dont les guêpes. Son odeur puissante agit comme une véritable barrière naturelle. Les guêpes, dotées d'un odorat très sensible, n'apprécient pas du tout cette senteur intense et piquante et n'oseront pas s'approcher. Voici les différentes manières d'utiliser l'ail pour faire fuir les guêpes.

Si vous avez un jardin, planter de l'ail autour des zones de vie extérieure. Cela crée un environnement moins accueillant pour les guêpes. Commencez par séparer chaque bulbe en gousses individuelles, en conservant la peau. Placez chaque gousse, la pointe vers le haut et la partie plate vers le bas, à une profondeur de 2,5 à 5 cm et espacées de 15 à 20 cm.

Une autre option est d'écraser des gousses d'ail. Écrasez quelques gousses et disposez-les dans des coupelles que vous placerez sur la table, près des fenêtres ou autour de la terrasse. Renouvelez l'opération tous les deux jours pour maintenir l'efficacité. Enfin, vous pouvez avoir toujours à côté de vous un spray répulsif maison. Faites infuser plusieurs gousses d'ail écrasées dans de l'eau chaude pendant quelques heures. Filtrez, versez dans un vaporisateur, et pulvérisez les zones sensibles (rebords de fenêtres, mobilier de jardin, coins de terrasse).