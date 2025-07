Moins de 2 euros chez IKEA : cet objet va sauver vos plantes cet été

Vous en avez marre de retrouver vos plantes en mauvais état à votre retour de vacances ? IKEA à la solution, et elle coûte moins de 2 euros.

Chaque année, pour partir l'esprit tranquille en vacances, vous préparez votre maison avant le grand départ. Vous avez vidé le frigo, dégivré le congélateur, fermé toutes les fenêtres, débranché les prises électriques, éteint l'eau, coupé le gaz, vidé les poubelles, laissé le lave-vaisselle ouvert, prévenu vos voisins ou la gendarmerie de votre absence... Mais avez-vous trouvé une solution pour vos plantes ? Si personne n'est disponible pour venir les arroser pendant vos vacances, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise à votre retour de vacances.

Si vous ne savez pas comment prendre soin de vos plantes vertes cet été, on a une astuce. KEA propose une solution ultra simple à moins de 2 €, qui fait désormais l'unanimité : le dispositif d'arrosage SVÄMSKOG, en terre cuite et plastique transparent. A la rédaction, on est déjà convaincus, et on ne peut plus s'en passer. Le tester, c'est l'approuver !

Pour seulement 1,99€, ce petit accessoire se plante dans la terre de votre pot, et libère de l'eau lentement grâce à sa tête en terre cuite micro-poreuse. Le résultat ? Une humidité régulière et durable, sans jamais noyer vos plantes. Idéal quand on part en vacances ! Autres avantages : le récipient en plastique semi-transparent permet de suivre le niveau d'eau, et sa petite fermeture empêche les insectes de s'y noyer.

© IKEA

Il existe deux modèles. Un pour les petites plantes avec un réservoir de 25cl, et un plus grand avec un réservoir de 70cl. Les avis sont unanimes sur le site du géant suédois. "Pratique et pas cher. S'occupe bien de mes plantes !" écrit Juliette dans les avis. De son côté, Georges partage une astuce supplémentaire pour les vacances : "Le petit modèle suffit au quotidien et si on a besoin de s'absenter une semaine loin de sa plante, il suffit de remplacer le réservoir par une bouteille de 50 cl ou 1 litre (opération très facile à réaliser)".

Le fonctionnement est simple, c'est le même principe que les oyas, mais en moins cher. Il vous suffit de remplir le réservoir de 25 ou 70cl, d'enfoncer entièrement la partie en terre cuite dans la terre, et de laisser faire. Le système libèrera l'eau petit à petit. Vos plantes seront ainsi arrosées pendant plusieurs jours.

Alors cet été, anticipez votre absence et filez chez Ikea acheter ce système d'arrosage pour plantes d'intérieur ! Et bonne nouvelle, cet objet peut vous servir toute l'année, surtout si vous êtes tête en l'air et oubliez d'arroser vos plantes. Plus besoin de se souvenir d'arroser matin et soir. Ce système évite également de noyer votre plante avec un arrosage excessif car la diffusion lente d'eau évite le surplus d'eau.