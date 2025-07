"C'est la meilleure solution" : ce jardinier a la méthode pour empêcher les taches noires sur les rosiers

Les taches noires sur les rosiers sont une maladie fréquente. Si vous ne faites rien, les feuilles finiront par toutes tomber.

Vous l'avez peut être déjà observé sur vos rosiers : il est fréquent en été de voir des taches noires apparaître sur les feuilles des rosiers. C'est très courant au printemps et en été, et c'est redoutable pour votre rosier. Il s'agit d'une maladie fongique, aussi appelée marsonia. Si rien n'est fait, vos rosiers ont peu de chances de fleurir, et les fleurs qui en émergeront seront probablement petites ou difformes. Ils risquent aussi d'être totalement défoliés en septembre. Heureusement, un expert en jardinage a partagé une méthode pour lutter contre cette maladie fongique à l'aide d'un simple aliment courant.

Cette maladie des taches noires, causée par le champignon Diplocarpon rosae, se manifeste par l'apparition de taches noires circulaires sur les feuilles, qui finissent par jaunir puis tomber prématurément. À la longue, le rosier s'affaiblit, fleurit moins et peut même dépérir si l'infestation n'est pas maîtrisée.

Les rosiers nécessitent des soins particuliers pour assurer une croissance saine, et une attention particulière doit être portée à leurs feuilles à la belle saison. Il est important de surveiller au printemps et en été l'apparition des taches noires, un champignon qui se propage par l'eau. Voici comment reconnaître le début d'une infection. La maladie débute généralement à la base du rosier, où elle provoque l'apparition de taches noires rondes sur les feuilles. L'infection peut vite se propager, surtout par temps humide, affaiblissant la plante et ralentissant fortement son développement.

© 123RF - matunka

Dans le cas où l'infection n'a pas pu être évitée et que vous voyez apparaitre des taches noires, Kevin Lee Jacobs, jardinier et fondateur de A Garden for the House a partagé son astuce pour lutter la maladie : l'utilisation de lait de vache. Ce dernier est naturellement riche en protéines et en enzymes possédant des propriétés antifongiques capables de détruire les spores fongiques. Il vous conseille de fabriquer "un spray composé d'une part de lait et de deux parts d'eau".

"C'est la meilleure solution contre la maladie. Appliqué chaque semaine, ce produit permet de lutter contre les taches noires ainsi que contre tout fongicide synthétique, y compris le chlorothalonil" poursuit-il. L'efficacité du lait s'accroît sous l'effet du soleil, car il crée un environnement défavorable aux champignons et forme une fine couche protectrice empêchant les spores de se fixer sur les plantes.

Avec un peu de prévention, la maladie peut aussi être évitée :