Gardez les mauvaises herbes : elles peuvent devenir un très bon engrais gratuit

Plutôt que de combattre sans cesse les mauvaises herbes, apprenez à les transformer en un engrais efficace pour vos plantes.

Les mauvaises herbes peuvent vite devenir envahissantes, mais saviez-vous qu'elles pouvaient être bénéfiques pour votre jardin ? Les mauvaises herbes sont souvent les premières victimes. Arrachées sans pitié, elles sont perçues comme des indésirables dans le jardin, et elles finissent toujours à la poubelle.

Du printemps à la fin de l'été, le jardin est en pleine floraison : légumes, arbustes, fleurs, tout pousse. Malheureusement, les mauvaises herbes aussi. Vous avez beau les arracher, elles reviennent toujours. Liserons, pissenlits, orties et autres envahissent vos parterres et vos allées et vous ne pensez qu'à une chose : vous en débarrasser ! Pourtant, vous pourriez changer d'avis à leur sujet car elle peuvent vous faire économiser de l'argent. Et si vous les réutilisiez plutôt que de les jeter ?

Les bienfaits insoupçonnés des mauvaises herbes

Ces plantes considérées comme indésirables possèdent de nombreuses vertus. Elles ne sont pas forcément des ennemies. Encore mieux, elles peuvent devenir de précieuses alliées pour votre jardin. C'est simple : elles puisent de nombreux nutriments dans le sol, qui se retrouvent ensuite dans toutes leurs parties. Ces nutriments peuvent être utilisés pour créer un engrais naturel.

© 123RF - tinkerfrost

C'est ce qu'a expliqué Anja Klein, jardinière et experte en plantes, sur la chaîne allemande WDR. "Si je ne peux pas m'en débarrasser, je les utilise simplement comme engrais", explique la spécialiste. Elle fait notamment référence au liseron des haies, qui fait de jolies fleurs, mais qui est aussi une plante grimpante vigoureuse pouvant devenir très envahissant et tenace. Selon Anja Klein, cette plante peut être une alliée précieuse dans le jardin. En effet, "ses racines incroyablement profondes extraient ainsi des nutriments du sol qui seraient autrement inaccessibles" explique l'experte.

Elle utilise donc du liseron des haies, mais aussi du liseron des champs et d'autres mauvaises herbes parfois indésirables au jardin, comme l'ortie ou la consoude, pour préparer un engrais qu'elle utilise ensuite pour les tomates et autres plantes gourmandes en nutriments.

La recette de l'engrais fait à base de mauvaises herbes