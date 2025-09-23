6000 fois plus toxique que le cyanure et aucun antidote connu : cette plante dangereuse est pourtant présente dans les jardins

Cette plante aux fleurs rouges cache un secret mortel dans ses graines.

Des massifs colorés, des parterres fleuris, des jardins luxuriants... Après la belle saison, nombreux sont les jardiniers à vouloir embellir encore un peu plus leur extérieur pour l'été prochain. Il peut être tentant d'ajouter un nouvel espèce, un arbuste qui apportera de la verdure, parfois une touche d'exotisme, souvent une note colorée pour égayer l'ensemble. Certains peuvent alors être séduits par une plante d'apparence inoffensive, plutôt facile à cultiver et qui offre de belles fleurs rouges vives.

Cette plante, pouvant atteindre 2 à 4 mètres de haut sous nos latitudes, est présente dans certains jardins publics et privés. Originaire d'Afrique tropicale, elle appartient à la famille des euphorbiacées. Ses fleurs, regroupées en grappes, donnent des fruits ronds hérissés de petites pointes. Elles contiennet généralement trois graines luisantes et rougeatres. C'est là que réside le piège...

Il semble ainsi préférable de ne pas le toucher si vous voyez ce végétal sans être pleinement averti de sa dangerosité. Cette plante, et plus particulièrement ses graines, contient une des substances les plus toxiques connues : la ricine. D'après l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), cette toxine est même 6000 fois plus puissante que le cyanure ! Hautement toxique par ingestion, elle est encore plus redoutable par inhalation : quelques grammes, souvent sous la forme de 2 à 3 graines, peuvent être fatals pour un adulte de 70 kg.

Hautement toxique par ingestion, elle est encore plus redoutable par inhalation. Cette plante mortelle n'est autre que le ricin, Ricinus communis. L'ingestion de seulement 2 à 4 graines peut s'avérer létale, provoquant des symptômes gravissimes : irritations digestives, déshydratation sévère, insuffisances hépatique et rénale, convulsions... Le pronostic vital est souvent engagé, même après l'arrivée de spécialistes de centres anti-poison.

Le plus inquiétant est qu'il n'existe aucun antidote efficace contre l'intoxication à la ricine à ce jour. Les traitements se limitent à une prise en charge symptomatique en réanimation. Des recherches sont en cours, comme à l'Inserm, pour développer un traitement d'urgence par aérosol d'anticorps. L'Inserm a assuré en 2016 avoir trouvé un premier antidote mais il reste expérimental et donc peu répandu pour le grand public.

Paradoxalement, l'huile de ricin, une fois débarrassée des toxines, possède de nombreuses vertus médicinales et cosmétiques. Mais son utilisation est donc particulièrement surveillée et encadrée. En attendant, la prévention reste le meilleur moyen d'éviter une intoxication accidentelle au ricin. Si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie comme des chiens qui peuvent être attirés par les graines, mieux vaut sans doute s'abstenir d'en planter.