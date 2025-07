Tout le monde les jette après l'apéritif : dommage, c'est un délice pour nos plantes

Le saviez-vous ? Cet ingrédient star de nos apéros l'été peut aussi faire des merveilles dans le jardin.

Week-ends et vacances d'été riment souvent avec apéritifs ! Les Français sont les rois de l'apéro, un moment convivial apprécié de tous. Et au moment de passer à table, chacun a évidemment ses préférences et son aliment chéri. Chips, olives, saucisson, tomates cerises, fromages ou tartinades de légumes... Le choix peut être délicat. Et à la fin de l'apéritif, malheureusement, il reste souvent des déchets. Trop souvent, direction la poubelle ! Pourtant, ces petits déchets peuvent se révéler très utiles dans votre jardin.

C'est particulièrement le cas de l'un d'entre eux... Cet indispensable de l'apéro, c'est bien sûr la pistache ! Les coques que l'on enlève en discutant à l'apéritif peuvent ensuite vous être d'une grande aide. La première étape consiste à bien nettoyer les coques de pistache. Plongez-les dans un récipient d'eau pour retirer toute trace de peau ou de saleté. Rincez-les soigneusement si elles sont salées, car le sel n'est pas bon pour les végétaux. Ensuite, égouttez-les et laissez-les sécher au soleil sur un linge propre ou du papier absorbant.

Une fois sèches, vous pouvez utiliser les coques pour pailler vos plantes. Le paillage est essentiel car il protège les racines du froid en hiver et conserve l'humidité en été. Répartissez généreusement les coques sur une épaisseur d'environ 2 cm au pied de vos massifs ou arbustes. Vous pouvez même y ajouter des copeaux de bois pour un paillage encore plus efficace.

Deuxième astuce, les utiliser comme un répulsif naturel ! Vous en avez assez de voir vos salades grignotées par les limaces et escargots ? Parsemez des coques de pistache autour de vos cultures. Leur bord coupant dissuadera ces gourmands indésirables de s'approcher. Vous pouvez aussi en disperser dans la terre de vos pots de fleurs pour faire fuir pucerons et moucherons. Une solution 100% naturelle et sans danger pour vos plantations.

Enfin les pistaches peuvent vous aider à drainer les sols de vos plantes. Pour cela, il suffit de déposer une couche de coques de pistache broyées. Comptez environ 2 cm d'épaisseur à glisser dans le fond de vos pots avant de les remplir de terre. Elles absorberont ainsi l'excès d'eau tout en enrichissant votre terre. Résultat : des végétaux en pleine forme ! Il vous faudra juste penser à renouveler cette opération à chaque rempotage.