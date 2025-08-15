Plus vert l'été et plus facile à entretenir : cette solution est meilleure que la pelouse

L'entretien de la pelouse peut être long, fastidieux et coûteux... et le résultat rarement parfait. Une alternative écologique et moins contraignante existe pourtant pour les jardiniers.

Rien à faire l'été, dès que le soleil tape fort, la pelouse jaunit malgré tous nos efforts d'arrosage. Et ce n'est que le début des galères... A l'automne et en hiver, la mousse prend le dessus alors qu'au printemps, les mauvaises herbes pointent le bout de leur nez. Obtenir un gazon impeccable pendant la belle saison demande du temps, de l'énergie et un certain budget. Entre la tonte régulière, l'arrosage fréquent et l'utilisation de produits spécifiques, l'entretien d'une pelouse traditionnelle peut rapidement devenir un casse-tête pour les jardiniers amateurs.

Face à ces désagréments, certains ont décidé de se tourner vers une solution alternative : le trèfle. Cette plante couvre-sol, reconnaissable à ses trois feuilles (rarement quatre !) et à ses petites fleurs blanches, offre de nombreux avantages par rapport à la pelouse classique.

Tout d'abord, le trèfle est très résistant à la sécheresse. Il reste vert même pendant les longues périodes sans pluie, surpassant ainsi de nombreuses variétés de gazon traditionnelles. De plus, il nécessite peu d'entretien : sa croissance lente réduit la fréquence de tonte et il n'a pas besoin d'être fertilisé. Le trèfle est également un allié précieux pour la biodiversité. Ses fleurs, riches en nectar, attirent les abeilles et les papillons, contribuant ainsi à la préservation des pollinisateurs. En outre, en tant que fixateur d'azote, il enrichit naturellement le sol et réduit le recours aux engrais chimiques.

Introduire le trèfle dans son jardin est un jeu d'enfant. La Royal Horticultural Society (RHS) britannique conseille ainsi à ses abonnés de sursemer la pelouse existante au printemps avec une variété compacte telle que "Kent Wild White", qui s'intègre parfaitement aux jardins. Selon la RHS, le trèfle blanc fleurit de mai à octobre, s'épanouit en plein soleil et s'adapte à la plupart des types de sol, tant qu'ils ne sont pas trop acides ou détrempés. Il conserve également son aspect bien vert pendant les vagues de chaleur et les périodes sèches. Loin de son image de mauvaise herbe, le trèfle peut donc être aussi un signe de chance au jardin !