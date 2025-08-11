Ces 5 erreurs dans le jardin réduisent la valeur d'une maison, elles sont faciles à corriger

Ces petites erreurs dans le jardin sont en apparence anodines mais peuvent coûter cher lors de la vente d'une maison.

La première impression est cruciale lorsqu'il s'agit de vendre une maison. Si l'intérieur peut être impeccable, quelques détails extérieurs négligés suffisent parfois à faire fuir les acheteurs potentiels. Un jardin mal entretenu peut non seulement compromettre une vente, mais aussi faire baisser significativement le prix de votre bien.

Avant de mettre en vente, les agents immobiliers conseillent de faire un état des lieux pour identifier les améliorations nécessaires. Réparer les éléments cassés, tailler la végétation envahissante et ajouter des touches décoratives peut vraiment faire la différence au moment d'attirer les acheteurs potentiels via de belles photos puis lors de la visite sur place.

Quelles sont justement les erreurs courantes ? On trouve en premier les pelouses et chemins envahis par les mauvaises herbes, donnant une impression de négligence et d'entretien peu régulier. Tondre régulièrement et soigner vos chemins et terrasse permet d'y remédier facilement. Dans le même ordre d'idée, le désordre est un autre faux pas à éviter absolument. Ranger ses outils et organiser harmonieusement ses plantations rendra l'espace beaucoup plus attrayant et rassurera les acheteurs sur l'état de votre maison.

Le manque de clôtures et de protections peut aussi poser problème en exposant le jardin aux regards indiscrets. Installer des délimitations adaptées au style de la maison apportera intimité et cohérence. Enfin, et c'est peut-être le moins évident, ne négligez pas l'entretien des éléments de votre jardin comme les chemins, clôtures, jeux ou mobilier. Même s'ils peuvent sembler être des détails, des équipements usés ou rouillés déprécieront considérablement votre bien. Réparer, repeindre ou remplacer transformera l'espace à moindre frais. Désherber évitera aussi un aspect négligé et maintiendra la santé de vos plantes.

Vos efforts se traduiront par un nombre de visites accrues et potentiellement un meilleur prix de vente. On y pense peu souvent mais le jardin peut vraiment faire la différence, créer un vrai coup de coeur et compenser des travaux parfois importants à réaliser à l'intérieur. Cela vaut donc le coup de se pencher sur son état et soigner sa présentation. Pourquoi ne pas installer de manière judicieuse vos transats, votre salon de jardin ou votre barbecue (propre !) avant les visites ? Cela aidera aussi les acheteurs à se projeter vers des moments agréables dans votre futur ex-jardin !