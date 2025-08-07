Comment sauver les hortensias, même en plein été ?

Vos hortensias souffrent de la chaleur estivale ? Voici quelques conseils pour leur redonner vie et profiter à nouveau de leurs magnifiques fleurs.

Les hortensias font le bonheur de nos jardins chaque été. Pourtant, même ces plantes plutôt résistantes peuvent parfois montrer des signes de faiblesse. Feuillage brûlé par le soleil, fleurs flétries, tiges molles... les dommages peuvent être nombreux. Pas de panique ! Avant de penser à les arracher, plusieurs méthodes sont à essayer pour tenter de les sauver.

Premier élément à surveiller, l'état des feuilles de votre pied d'hortensias. Le flétrissement des feuilles ne signifie pas forcément la mort de la plante. Un bon trempage du sol peut faire des miracles sur un hortensia assoiffé en plein été ! Avant de passer à l'action, vérifiez toutefois toujours l'humidité de la terre avant d'arrose. Vous éviterez ainsi l'excès d'eau et le mauvais drainage, qui risqueraient d'asphyxier les racines. Un paillage et un arrosage régulier aideront votre hortensia à traverser les journées chaudes de l'été sans brûler.

Si malgré cela, votre hortensia continue de dépérir, inspectez ses racines et réfléchissez à son emplacement et son exposition. Éliminez les parties molles et brunes et replantez les plus saines dans un endroit frais, à l'abri du plein soleil l'après-midi. Vous pouvez aussi tenter un bouturage à partir d'une tige encore verte.

Autre élement évident au premier abord mais important : soyez patient. Votre hortensia a peut-être souffert du gel hivernal. Protégez-le davantage l'hiver suivant et laissez-lui le temps de repousser au printemps avant d'éliminer les parties mortes. De nouvelles pousses peuvent apparaître à la base même si les tiges semblent sèches. Une fois que les feuilles ont recommencé à pousser, une bonne taille aura un vrai effet boost sur la santé de votre plante.

Enfin, dernier ennemi de l'hortensia : les lapins ! Eh oui, ils adorent les feuilles d'hortensias et peuvent causer de vrais dégâts en campagne. Bonne nouvelle, les dégâts causés par Bugs Bunny et ses comparses vous laisseront une plante dégarnie mais rarement condamnée. Si vraiment vous observez des lapins à proximité, protégez votre hortensia d'un grillage le temps qu'elle se refasse une santé. Après quelques saisons, son feuillage épais la rendra moins appétissante pour nos amis lapins.