Rouges-gorges, moineaux et merles aimeront votre jardin ou votre balcon si vous y laissez ces 2 fruits

Attirer les oiseaux dans votre jardin à la fin de l'été est un jeu d'enfant. Il vous suffit de disposer deux fruits bien mûrs pour voir arriver rouges-gorges, moineaux et merles.

En cette fin du mois d'août, la haute saison pour les oiseaux de jardin touche à sa fin. Les oisillons de moineaux, étourneaux, merles, rouges-gorges et autres espèces favorites de nos espaces verts quittent le nid et commencent à se débrouiller seuls pour survivre et trouver leur nourriture.

Durant la période estivale déclinante et ses nuits de plus en plus fraîches, les jardiniers ont donc tout intérêt à aider ce jeunes oiseaux. En France, la LPO (Ligue de protection des oiseaux), comme la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) en Grande Bretagne, estime en effet qu'ils manquent de nourriture (à cause notamment des méthodes d'agriculture intensive). D'autres spécialistes appuient l'importance de nourrir les oiseaux en été, lors duquel ils ont besoin d'un surplus d'énergie pour nourrir leurs petits. Contrairement aux croyances, il n'est plus exact de dire qu'il faut uniquement leur donner à manger en hiver ou au printemps.

Des études à long terme ont démontré les bienfaits d'une alimentation à l'année pour les oiseaux de jardin. Cela aide les espèces en déclin et permet d'en apprendre davantage sur les visiteurs ailés. Garnir les mangeoires peut donc être vital pour les jeunes oiseaux apprenant où et comment trouver localement leur pitance.

Et les moineaux sont assez faciles à inviter sur les terrasses, pelouses et jardins, comme l'écrit la LPO : "Le moineau domestique est omnivore. Il consomme aussi bien des graines, des boutons de fleurs et fleurs elles-mêmes, des restes de repas et d'autres déchets, que des insectes à la belle saison : hannetons, coléoptères, sauterelles, papillons, chenilles, pucerons, diptères... Certains moineaux très malins se spécialisent même à récolter les insectes écrasés sur les calandres de voitures ou sur les locomotives à l'arrêt !"

Des graines de tournesol à l'avoine crue en passant par le suif et les vers de farine, il y a bien des choses à leur donner. Mais si vous cherchez une méthode rapide et économique pour les assister, vous pouvez simplement couper des pommes et des poires bien mûres en morceaux. Disposez-les ensuite directement sur l'herbe, sur une table ou une mangeoire. Ces fruits, surtout s'ils sont un peu abîmés, seront très appréciés des grives et des merles.

Attention cependant à placer la nourriture dans un espace dégagé, loin des haies ou des endroits où un chat pourrait se cacher. Les oiseaux ne s'alimentent pas là où ils ne peuvent se protéger des prédateurs. Nettoyez aussi régulièrement vos installations à l'eau chaude savonneuse.

En offrant ainsi le gîte et le couvert à vos amis à plumes, vous serez récompensé par une multitude de chants et d'acrobaties aériennes. De quoi égayer et animer votre jardin jusqu'à l'automne et même au-delà !