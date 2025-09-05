Voici quand l'herbe doit être coupée pour la dernière fois : les autres ne le savent pas

C'est un petit secret bien gardé des jardiniers : ils se fient à ça pour savoir quand tondre la pelouse pour la dernière fois à l'automne.

Alors que l'été s'éloigne, que les soirées raccourcissent et que l'automne approche avec ses innombrables feuilles mortes, une question peut tarauder le jardinier : quand faut-il tondre la pelouse pour la dernière fois avant l'hiver ? Pas facile de trancher ! Les experts et bons jardiniers ont la réponse et quelques petites astuces à donner.

Alors, quand faut-il tondre son gazon pour la dernière fois de la saison ? Première information importante, continuer à couper l'herbe trop tard dans la saison peut en réalité nuire à votre pelouse. Lorsque les températures baissent, l'herbe est comme nous : elle devient plus fragile et vulnérable. Comme les premiers rhumes, tondre par temps froid et humide peut laisser des traces sur la pelouse et favoriser maladies et parasites.

Sur une pelouse plus humide, les lames de tondeuse peuvent perdre en efficacité, ce qui peut donner une coupe irrégulière. De quoi fragiliser encore votre belle pelouse. On peut donc choisir de surveiller la météo ou se fier à une donnée facile à vérifier ! Les experts britanniques interrogés par The Daily Express recommandent ainsi de ranger définitivement la tondeuse lorsque les températures tournent autour de 10°C de façon constante. C'est généralement le cas vers le milieu de l'automne.

Ces conditions permettent au sol de se remettre correctement et à l'herbe d'entrer paisiblement dans sa phase d'hibernation pour l'hiver. Faites bien attention au mercure pour impérativement réaliser votre dernière tonte avant les premières gelées. Si vous avez oublié ou laissé un gazon un peu haut, mieux vaudra alors ne plus y toucher du tout !

Bonne nouvelle toutefois, ranger sa tondeuse ne veut pas dire qu'il faut abandonner son jardin pour autant. Plein de petits gestes de jardiniers peuvent aider votre pelouse à passer sereinement le cap de l'hiver. Ratisser les feuilles mortes, désherber, aérer le sol et mettre de l'engrais préparera bien votre pelouse pour le printemps.

Quant à la hauteur de coupe idéale avant la pause hivernale, les experts préconisent généralement de régler la tondeuse un cran plus bas que d'habitude, sauf si votre jardin est très ombragé en hiver. Au retour des beaux jours, attendez que le temps se réchauffe durablement avant de ressortir la tondeuse, et démarrez en douceur, avec une coupe haute sur une pelouse bien sèche.