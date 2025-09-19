5 espèces vivaces à planter avant fin septembre pour une floraison spectaculaire au printemps

Les beaux jours de printemps se préparent dès l'automne ! Plantez maintenant ces 5 vivaces pour une floraison spectaculaire dans quelques mois.

Même si le jardin se prépare doucement à hiberner, il est encore temps de penser au printemps. En effet, en plantant certaines espèces de vivaces avant la fin du mois de septembre, vous vous assurez un très beau jardin fleuri dans quelques mois.

Commençons par les Hellébores. Ces vivaces ont l'avantage d'avoir une très longue période de floraison qui se prolonge jusqu'au printemps. De l'automne au printemps, vous pourrez profiter de leurs fleurs dans les tons grenat, blanc ou fushia. Elles se plaisent particulièrement dans les zones ombragées et sauront préparer et animer le jardin avant même le printemps.

Autres stars du printemps : les primevères bien sûr ! Elles apporteront de la gaieté à vos massifs dès les premiers beaux jours. Peu exigeantes, elles poussent dans la plupart des sols. C'est toujours un bon choix, à placer en pleine terre en bordure d'allée par exemple ou en jardinière. Elle peut offrir des fleurs à l'automne comme au printemps avec un avantage puisqu'elle résiste plutôt bien aux gelées, ce qui en fait une espèce idéale à planter avant les premiers frimas.

La Pulmonaire (ou Pulmenoria) est aussi une valeur sûre à planter en automne, en évitant les premières gelées. Elle peut se plaire à l'ombre mais demander un petit peu de soleil pour s'épanouir complètement et un sol bien drainé. Son avantage principal ? C'est l'une des premières plantes à fleurir au printemps et même dès la fin de l'hiver, ce qui fait d'elle un bon signal de l'arrivée des premiers beaux jours. Avec ses fleurs, elle apporte une touche champêtre à votre jardin printanier.

N'hésitez pas aussi à miser sur les Géraniums vivaces. Avec leurs fleurs aux couleurs éclatantes, ils feront sensation dans vos jardinières suspendues ou vos bordures. Ils préfèrent une exposition ensoleillée, comptez environ 6h de soleil par jour à l'endroit choisi pour qu'elles s'épanouissent parfaitement. Enfin, les Epimedium ou "Fleur des Elfes" sauront attirer les abeilles et la faune avec leurs curieuses fleurs en forme d'araignée. Couvre-sol efficaces, ils ajouteront une jolie touche colorée.

Un dernier petit bonus bien connu des jardiniers paysagistes ? On vous conseille l'Erysimum 'Bowles's Mauve', un petit arbuste persistant aux fleurs mauves intenses et au feuillage vert foncé. Egalement connu sous le nom de "Giroflée de Bowles", cette plante vivace offre de belles fleurs sous forme de grappes poussant le long des tiges.

La couleur des fleurs peut rappeler la lavande mais on trouve aussi parfois un peu de rose. L'Erysirum Bowles Mauve a un autre avantage : la floraison commence assez tôt au printemps et peut durer jusqu'à l'automne avec un entretien mesuré. Il suffira de surveiller et enlever régulièrement les fleurs fanées pour lui offrir une nouvelle vitalité. Cette plante est parfaite pour apporter une touche de couleurs dans un massif de fleurs.